Тихановская добилась многомиллионного контракта для российской компании

Норвежская Yara пообещала, что прекратит закупку калийных удобрений в Белоруссии к 1 апреля из-за международных санкций.

Об этом сообщает Reuter со ссылкой на заявление компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ранее Yara заявила, что не будет разрывать отношения с «Беларуськалием», хотя Норвегию несколько раз посетила самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, а в Европе регулярно проводились пикеты диаспоры. Теперь змагары празднуют победу.

«Дожали! Это, наверное лучшее слово. Больше года продолжалась кампания за уход Yara, более 40 пикетов было организовано диаспорой. Буквально пару недель назад Яра уверенно заявляла, что останется в Беларуси, несмотря ни на что. Санкции, вступающие в силу с 1 апреля, стали важным фактором и послужили окончательным аргументом за уход. Мы хотим видеть «Яру» партнером в будущем, однако сегодня ваши деньги идут на поддержку репрессий и террора», – написал в своем телеграм-канале советник Тихановской Франак Вячорка.

Еще один беглый белорусский оппозиционер и конкурент «национального лидера» не удержался и даже после принятого норвежцами решения обвинил руководство Yara в лицемерии за то, что компания отговаривалась нежеланием ухудшать положение белорусских рабочих.

«Спекуляции Yara на «защите прав рабочих» все это время служили ей прикрытием для продолжения финансовых отношений с режимом Лукашенко. Yara доказала свою беспринципность, мы не строим иллюзий насчёт порядочности этой компании. Но ее руководство должно понимать, что для нас борьба с режимом и его компаньонами – дело принципа. Мы будем начеку и обязательно будем отслеживать случаи использования схем по уходу от санкций в целях противодействия им», – заявил Латушко, которого положение соотечественников, работающих на «Беларуськалии» абсолютно не волнует.

Ему вторит другой беглый змагар Валерий Цепкало. Он благодарит США за санкции против собственной страны.

«Ни бесконечные стоны беженцев от геноцида, ни официальные обращения лидеров демократического движения, ни диаспоры не смогли остановить абсолютно циничную компанию Yara. Такие падальщики признают только силу, в данном случае, силу американских санкций. Беларусы никогда не забудут этот цинизм и хамство, которое проявила данная компания в адрес нашего угнетенного народа», – написал Цепкало.

Эта неприкрытая радость от экономических проблем своей страны возмутила лидера белорусской Либерально-демократической партии Олега Гайдукевича.

«Какие вы – дураки, все-таки. В чем победа? У вас победа – это санкции, это прекращение работы Yara с Беларуськалием. Судя по вашим действиям, вы всегда хотели гадить своей стране, но не бороться за власть. Потому что, если вы хотели бороться за власть, то расскажите мне, каким образом ваши действия могут, даже не в короткой перспективе, а в дальнем будущем привести вас к власти? Объясняю. Каждый ваш шаг сделал то, что вы никогда не будете в белорусской политике», – написал Гайдукевич.

Беглая оппозиция твердит о миллионных убытках «режима» после разрыва контракта с норвежцами. Yara, действительно, была одним из самых стабильных, но не самым крупным партнером «Беларуськалия». Контракты предприятий засекречены, но бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич по косвенным данным подсчитал, что норвежцы закупали порядка 1,3 млн тонн в год при том, что всего Белоруссия отправляет на экспорт 10 млн тонн калия, занимая третье место в мире (14% рынка). Гораздо большие объемы закупают у нее Китай и Индия.

Тышкевич обращает внимание на то, что Yara является холдингом, и ее компании в Колумбии и Бразилии никак формально с ней не связаны, а это очень емкие рынки. Таким образом, Белоруссия потеряет от разрыва с норвежцами вовсе не 13% экспорта и 10% выручки (270 млн долларов), а гораздо меньше.

«Вся ли продукция по контрактам с «Ярой» от нее уйдет? Тут я бы не был столь категоричен. Норвежский офис, если решение будет принято, однозначно это сделает. Литовское представительство – без проблем. А как насчет представительств в Колумбии и Мьянмы. Там в названиях компаний нет даже слова «Яра». И они в силу географического положения не попадают под санкции», – сказал Тышкевич в своем видеоблоге.

Как и в случае с Литвой, которая вчера отказалась отгружать белорусский калий, физически он не перестанет поступать ни в Клайпедский порт, ни на склады Яры. Просто формально перестанет быть белорусским, а станет… российским. «Литовские железные дороги» уточнили, что транзит удобрений может быть продолжен после 1 февраля, если заявка на перевозку будет исходить не от самого «Беларуськалия».

«От выхода «Яры» из контракта с «Беларуськалием» выигрывает именно Мазепин – владелец 83% акций «Уралхима». Я не удивлюсь, если в течение ближайших недель трех они объявят о подписании контракта. «Урадхим» получает сбыт на 200 млн долларов. Будет ли это только его сырье? Не факт. Вполне возможно, что будет белорусское», – отметил Тышкевич.

Как бы в подтверждение его слов сегодня президент РФ Владимир Путин встретился с Дмитрием Мазепиным, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия не бросит Белоруссию в беде.

От санкционных экспериментов мировой рынок калия лихорадит. Они уже привели к росту цен в прошлом году с 290 до 650 долларов за тонну, а в этом году она прогнозируется на уровне 800 долларов. Так что братская помощь Белоруссии обещает быть еще и очень выгодной.