Тихановская героизирует утилизированного на Украине поклонника Гитлера

В пантеоне белорусской оппозиции появился новый герой. На эту роль назначили ликвидированного российскими войсками во время наступления на Угледар военнослужащего 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, 34-летнего выходца из Белоруссии Эдуарда Лобова.

Лобов – далеко не первый белорусский боевик, денацифицированный на Украине во время военной кампании, счет уже пошел на десятки. Он не занимал больших командных должностей и даже не входил в состав каких-либо белорусских формирований вроде «полка имени Калиновского». Но именно к его персоне внимание верхушки «беглых» – особое. Тихановская посвятила ему отдельный жалостливый твит, заканчивающийся словами «Мы не забудем его жертву во имя свободы Украины и Беларуси. Он навсегда останется в наших сердцах». По мнению Тихановской, утилизированный Эдик был примером другим белорусам, как защищать страну от «российских захватчиков».

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«Кошелек» Тихановской и руководитель фонда BYSOL Андрей Стрижак объявил срочный сбор пожертвований на похороны «героя». Белорусский боевик не будет лежать в братской могиле, подобно тысячам солдат ВСУ. Для него создадут именной мемориал в Варшаве, который, несомненно, будет местом паломничества единомышленников.

Стрижак более многословен, чем Тихановская и еще более щедр на дифирамбы покойному.

«Всю свою жизнь Эдуард Лобов прожил под символом независимой, свободной и белорусской Беларуси. Жертвенность, мужество, смелость и принципиальность — эпитеты, которыми можно отметить Эдуарда. Белорус отдал свою жизнь, помогая нашим украинским соседям отбить нападение российских агрессоров. Эдуард закончил свою жизнь в бою, враг дорого заплатил за него», – написал он в своем твиттере.

Казалось бы, обычное дело. Змагары отдают последние почести погибшему единомышленнику. Вот только есть один нюанс – покойный был не просто белорусским оппозиционером, а идейным нацистом. Не националистом, не патриотом, а именно нацистом, без обиняков и эвфемизмов. Своего нацизма Лобов не стеснялся и не скрывал. Даже бравировал. Еще на заре своей бурной змагарской деятельности он отрастил косую челку «под фюрера», а, будучи уже боевиком на Украине, любил позировать в немецкой каске с рунами SS.

Понятно, что идейных нацистов в рядах белорусских боевиков на Украине – каждый второй, если не каждый первый. Но Лобов – не рядовой нацист вроде попавшего под раздачу на Майдане Жизневского, которого змагары тоже разве что не канонизировали. Жизневский до того, как отправиться к Бандере, не был никому известен, а Лобов – персона публичная с давней историей.

Начинал Лобов не слишком выразительно. В учебе звезд с неба не хватал, после девяти классов поступил в ПТУ, которое закончил в 2007 году по специальности «техническая эксплуатация контрольно-измерительных приборов». Благодаря таким «выдающимся» умственным способностям впервые проявил себя в армии. Будучи парнем физически крепким, служить он попал в элитную 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Однако, будучи умственно недалеким, умудрился прямо в казарме расклеить листовки против военного командования, за что и был приговорен к 10 суткам несения караула. Именно так начинался тернистый путь змагара, сведший его в могилу раньше срока.

Отслужив в армии, Лобов развернулся по полной. Отрастил характерную челку и начал писать в интернете посты, отличавшиеся особой упоротостью даже по меркам «Молодого фронта», руководителем минского отделения, а потом и сопредседателем которого он стал. На свободе с такими взглядами Лобов гулял недолго и сел на 4 года за избиение прохожих накануне президентских выборов 2010 года.

Сидя на нарах молодой, гитлеропоклонник от недостатка внимания не страдал. В сентябре 2012 Лобова (который, судя по контенту в соцсетях, был неоязычником), даже посещал представитель Папы Римского в Минске Клаудио Гуджеротти, а в 2013-м он был номинирован на премию «За свободу мысли» имени Сахарова, учрежденную Европарламентом. В 2015 году он эту премию таки получил. Видимо, нацистские убеждения Лобова еще тогда не считались противоречащими европейскому пониманию «свободы мысли».

Отсидев свой срок от звонка до звонка, в тюрьме Эдик получил специальность сварщика, но честным трудом заниматься не захотел, а вновь взялся за старое. Во время несанкционированных шествий весны 2015 года Лобов запомнился майкой с надписью «Маскалей на нажы» (кстати, надпись безграмотная, правильно по-белорусски было бы «маскалёу», но что возьмешь с человека, который в тюрьме провел времени больше, чем в ПТУ).

Вскоре им снова заинтересовались правоохранительные органы и Лобов отправился навстречу своей смерти на Украину. Там он быстро прибился к единомышленникам из «Правого сектора», а позже оказался в «Тактической группе «Беларусь». По его словам, в 2017 – 2020 годах Лобов служил в рядах ВСУ, однако это не помешало ему поучаствовать в разгроме банковского отделения неонацистами в Киеве в 2018 году.

Вот такая непростая у парня биография. Человек упорно и последовательно добивался того, чего в итоге добился 26 января под Угледаром. Кем он был? Безусловно, нацистом. Еще – авантюристом, отморозком. Типаж узнаваемый и эпитетов для его обозначения в русском языке достаточно. Вот только героем его не назовешь. Называть нациста героем – это значит самому солидаризоваться с его нацистскими убеждениями, признать их приемлемыми и достойными такого слова, как «герой». Руководство белорусской оппозиции это сделало, что многое говорит о самой оппозиции.

Сейчас Тихановская со Стрижаком устроят ликвидированному нацисту пышные похороны, а его могила в Варшаве станет местом паломничества других белорусских нацистов. Какая оппозиция – такие у нее и герои. Интересно лишь одно – будут ли почитатели убитого зиговать прямо на похоронах или у них хватит ума не делать этого перед видеокамерами.