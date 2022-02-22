Тихановская и Санду осудили признание ЛДНР

22.02.2022  01:24 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Белоруссия, Донбасс, Молдова, Политика, Украина
Новости Украины

Самопровозглашенный «лидер беларусской нации» Светлана Тихановская выступила с осуждением признания Россией ЛДНР.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенный «лидер беларусской нации» Светлана Тихановская выступила с осуждением признания Россией ЛДНР. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Территориальная целостность — краеугольный камень суверенитета государства. Её грубое и неоднократное нарушение Россией в отношении Украины только укрепляет угрозу региональной безопасности и рост нестабильности в Европе. Беларусь осуждает этот незаконный шаг»,- написала Тихановская.

Между тем официальные власти Белоруссии пока хранят молчание.

Зато выступила президент еще одной соседней страны – Молдовы Майя Санду, которая также осудила признание Россией ЛДНР.

 «Мы решительно осуждаем признание Россией сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это явно противоречит международному праву. Молдова по-прежнему твердо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ», – написала Санду в твиттере.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть