Тихановская и Санду осудили признание ЛДНР

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Новости Украины

Самопровозглашенный «лидер беларусской нации» Светлана Тихановская выступила с осуждением признания Россией ЛДНР.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Территориальная целостность — краеугольный камень суверенитета государства. Её грубое и неоднократное нарушение Россией в отношении Украины только укрепляет угрозу региональной безопасности и рост нестабильности в Европе. Беларусь осуждает этот незаконный шаг»,- написала Тихановская.

Между тем официальные власти Белоруссии пока хранят молчание.

Зато выступила президент еще одной соседней страны – Молдовы Майя Санду, которая также осудила признание Россией ЛДНР.

«Мы решительно осуждаем признание Россией сепаратистских районов Донецкой и Луганской областей Украины. Это явно противоречит международному праву. Молдова по-прежнему твердо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ», – написала Санду в твиттере.