Тихановская намерена немедленно сменить Лукашенко

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Новости Украины

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светляна Тихановская решила пойти дальше и провозгласить себя президентом Белоруссии.

Об этом она заявила в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я, Светлана Тихановская, на основании полномочий, данных мне белорусским народом в результате президентских выборов 2020 года, беру на себя ответственность с сегодняшнего дня отстаивать независимость и национальные интересы Республики Беларусь. Я буду исполнять обязанности представителя белорусского народа и гаранта его прав и свобод до новых выборов», – пафосно написала Тихановская.

Она пообещала создать «переходный кабинет как национальный орган власти».

На такой решительный шаг она решилась спустя полтора года после проигранных ею выборов якобы из-за того, что «Россия напала на Украину», и в этом «акте агрессии» были задействованы вооруженные силы Белоруссии.

Впрочем, на самом деле речь идет об очередной попытке попиариться на резонансном событии. Но даже пиар рассчитан не на слишком большую аудиторию, потому что свое заявления Тихановская сделала на белорусском языке, понятном лишь узкому кружку ниционалистов.