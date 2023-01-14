Тихановская нанимает себе армию

Отчаявшись получить поддержку банды наемников, воюющей на Украине под брендом «полк Калиновского» и белорусскими националистическими флагами, самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская решила создать собственную «армию».

Об этом в интервью змагарскому ютуб-каналу «Жизнь-малина» рассказал «министр обороны» Тихановской Валерий Сахащик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы формируем сейчас воинскую часть. В отличие от формирований, которые были раньше, эта часть уже обладает довольно-таки современной и эффективной системой разведки, системой управления войсками, системой связи и средствами огневого поражения. Я как человек, имеющий соответствующие образование и опыт, понимаю, что такая война, какую ведет полк Калиновского, батальон «Террор», «Пагоня», это не совсем то, что нам нужно. Это приводит иногда к неоправданным жертвам. Воинское формирование должно иметь все элементы армии 21-го века, причем, на таком качественном уровне, которое позволяет иметь превосходство над противником. Я искал и буду далее искать средства на то, чтобы создать систему, которая повысит шансы на выживаемость для людей», – сказал Сахащик.

Новое формирование, как и «полк Калиновского» будет воевать в составе ВСУ, однако «министр» дал понять, что рассчитывает использовать ее и «вне Украины». Поэтому вкладывает в новую часть средства своей строительной фирмы, зарегистрированной в Польше.

«Какие-то вещи решает украинская сторона. Ведь воинская часть, о которой мы говорим, эта воинская часть ВСУ. Она ровно так же будет выполнять все задачи, как и любая другая украинская воинская часть. Поэтому украинская сторона тоже заинтересована, чтобы эта часть была максимально эффективной. Мы понимаем, что украинцам самим очень многого не хватает. Что они могут, они дают. То, чего не хватает, мы пытаемся решить вместе», – сказал Сахащик.

Так называемый «Полк Калиновского» – это интернациональное формирование в которое рекрутированы наемники из многих стран. Белорусов, завербованных в варшавском центре, там летом насчитывалось всего 160 человек. Сейчас уже меньше, многие ликвидированы российской армией. Они отметились в издевательствах над российскими пленными.