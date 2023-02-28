Тихановская: Нас обидел офис Зеленского, но мы будем искать оружие для Украины

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обидел белорусских змагаров, которых олицетворяет беглая оппозиционерша Светлана Тихановская, назвав встречу с ней бесполезной.

Об этом Тихановская заявила в эфире польского телеканала «Белсат», вещающего на белорусском языке, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом, Тихановская пообещала продолжать поддерживать Украину в ее борьбе против России.

«Такими высказываниями, конечно, господин Подоляк обидел белорусскую борьбу. Я понимаю, что им бы хотелось, чтобы мы делали больше, чтобы мы воевали с режимом, как они это себе представляют, но наша задача, прежде всего – объяснять, почему это не может быть сделано. Несмотря на то, что говорит Подоляк и другие представители, мы будем поддерживать Украину, как мы можем в нашем случае. Мы всегда приводим примеры, что делаем, как это делаем», – сказала змагарша.

«Мы не можем дать оружие Украине – у нас нет таких возможностей, но мы можем проверять солидарность. Я всегда лоббирую украинские интересы на международной арене, говорю, дайте Украине все возможное оружие, закройте воздушное пространство, потому что от победы Украины зависит не только их независимость, не только белорусский вопрос, но и вопрос все Европы», – заявила Тихановская.

Напомним, ранее Подоляк сообщил, что не видит смысла в организации встречи Тихановской и Зеленского.

«Мы не видим смысла особого развивать эти отношения, потому что не видим внятной антивоенной активности со стороны оппозиции. Что такое активность? Это какие-то масштабные манифестации, даже не в самой Беларуси, а возле беларусских посольств других стран. О встрече с Тихановской, при всем уважении, – а какова ценность этой встречи?», – заявил Подоляк.