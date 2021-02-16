Подпишись на рассылку
16.02.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Конфликт, майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал
Просмотров:

Тихановская назвала День защитников Отечества «навязанным праздником»


Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, которая находится в Литве, призвала своих подписчиков отмечать 23 февраля не День защитников Отечества, а «день героев перемен».

Об этом она заявила в своем обращении, размещенном в youtube, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Сделайте этот день настоящим, а не навязанным праздником. Помните: это праздник каждого, кто оказался в тюрьме за свою политическую позицию», – сказала Тихановская.

День защитника Отечества 2021 отмечается в Белоруссии 23 февраля. Это государственный праздник. Ему не присвоен статус нерабочего праздничного дня. Официальное название события – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. На государственном уровне праздник установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 г.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть