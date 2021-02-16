Тихановская назвала День защитников Отечества «навязанным праздником»

16.02.2021, Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, которая находится в Литве, призвала своих подписчиков отмечать 23 февраля не День защитников Отечества, а «день героев перемен».

Об этом она заявила в своем обращении, размещенном в youtube, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сделайте этот день настоящим, а не навязанным праздником. Помните: это праздник каждого, кто оказался в тюрьме за свою политическую позицию», – сказала Тихановская.

День защитника Отечества 2021 отмечается в Белоруссии 23 февраля. Это государственный праздник. Ему не присвоен статус нерабочего праздничного дня. Официальное название события – День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь. На государственном уровне праздник установлен Указом Президента Республики Беларусь № 157 от 26 марта 1998 г.