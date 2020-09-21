Тихановская назвала Путина трижды мудрым

21.09.2020, Москва, Елена Острякова

Сбежавшая в Литву бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассыпалась в комплиментах президенту РФ Владимиру Путину.

Женщина трижды назвала российского лидера «мудрым» в интервью агентству РБК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы понимаете, все-таки Владимир Путин мудрый руководитель. Он же понимает, что все, что говорится, — это фантазии одного человека. И он понимает, что мы всегда говорили, что открыты к диалогу. И мы никогда не поворачивались спиной к России, я имею в виду белорусский народ. Мы дружественные страны, мы хотим такими оставаться», – сказала Тихановская.

Она уверена, что в Кремле не восприняли всерьез ее угроз разорвать все соглашения с Москвой, которые сейчас заключает президент Белоруссии Александр Лукашенко. В частности, о предоставлении кредита в 1,5 млрд долларов. Тихановская признала, что говорила об этом «на эмоциях».

«Мудрая Москва никогда так не думает. Они понимают, что в наше время все можно решить путем диалога, к чему мы сейчас нынешнюю так называемую власть Беларуси призываем. И точно так же путем диалога будут решаться все остальные вопросы. И между странами, и по соглашениям, которые были заключены в этот период. Это не значит, что мы отказываемся от всех обязательств, абсолютно нет», – сказала Тихановская.

В своем фирменном наивном стиле она попросила журналиста не цитировать ее слова о том, что «Путин наплевал на белорусов». Однако агентство коварно выложило полную видеозапись беседы.

«Господин Путин, он же мудрый политик, мудрый руководитель. Он понимает, что у нас происходит в Белоруссии. И тяжело, конечно, об этом говорить нам, большинству, что такой человек взял и наплевал… Не пишите «наплевал»… Не учел мнения большинства белорусов. Потому что он понимает, что Лукашенко уже не владеет ситуацией», – сказала Тихановская.

Ранее самоуверенно заявлявшая, что ей есть, что сказать Путину, теперь «национальный лидер» смиренно надеется на то, что российский президент поговорит хотя бы с тем человеком, который победит на гипотетических «свободных справедливых выборах», «если он не видит во мне политика, с которым можно пообщаться».

«И господин Путин, как мудрый руководитель, все это видит. И что сейчас происходит между ними, это тоже, может быть, игра какая-то политическая, но он не может не понимать, что белорусы уже не примут Лукашенко. И кто там на кого ставит — это уже дело второе», – подытожила Тихановская.