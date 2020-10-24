Тихановская объявила «братьями» главарей украинского майдана

24.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

Бежавшая в Литву экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассыпалась в комплиментах перед главарями государственного переворота на Украине 2014 года, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Это произошло в ходе выступления по видеосвязи на «Киевском форуме безопасности», который проводит бывший премьер Арсений Яценюк.

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«Мне очень жаль, что я не могу быть с вами в Киеве на Киевском форуме по безопасности 2020 года. Я благодарна премьер-министру Арсению Яценюку и его команде за приглашение. Я захвачена духом солидарности, который можно почувствовать от Украины и украинской нации в отношении к Белоруссии. Спасибо, наши дорогие братья и сёстры за поддержку наших мирных протестов.

Стремление к достоинству вдохновило украинскую революцию. Нашу – так же. Нас побудила ваша готовность сражаться за своё достоинство, за национальную свободу, за свои права и своё будущее. Ваша революция строилась на дыхании свободы, и это дыхание уже никогда не сможет угаснуть в Восточной Европе», – сказала она.

«Так же, как вы сражаетесь за территориальную целостность Украины в международно признанных границах, мы сражаемся за Белоруссию и за независимую нацию, за нашу и вашу свободу», – резюмировала Тихановская.