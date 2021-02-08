Тихановская объявила войну российскому бизнесу

08.02.2021, Москва, Елена Острякова

Окружение самопровозгласившей себя «лидером белорусской нации» Светаланы Тихановской будет добиваться внесения в санкционные списки российских бизнесменов, которые попытаются приобрести белорусские промышленные активы.

Об этом в youtube-канале Тихановской заявил ее советник по международным делам Франак Вячорка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть информация, что Лукашенко собирается продавать «Гродно Азот», БМЗ, «Беларуськалий». И покупатели этих предприятий, предположительно, российские олигархи. Мы сделаем все возможное, чтобы российские олигархи, которые хотят полакомиться белорусскими активами, не смогли этого сделать. Мы делаем все возможное, чтобы те российские олигархи, которые сейчас хотят скупить за бесценок белорусскую собственность, пользуясь слабостью белорусского государства, попали бы в санкционные списки. Те сделки, которые сейчас заключает Лукашенко, будут расторгнуты», – сказал Вячорка.

Напомним, сейчас Тихановская в своих бесконечных вояжах по европейским столицам добивается введения санкций против крупнейших белорусских предприятий.

Вячорка горячо высказался в поддержку российского оппозиционного блогера Алексея Навального, команда которого так же добивается введения санкций против российских бизнесменов.

«Навальный очень смелый человек, то, что он сделал, вернулся вопреки всему, вопреки риску задержания, он показал геройство, он показал российскому народу, что можно сопротивляться, что есть еще герои. Это очень в стиле российского характера, это в российской ментальности, показывать силу, порвать рубашку, пойти на абордаж. Действительно героический поступок. Обвинение – это попытка как-то ограничить и притеснить его голос, но мы твердо уверены политзаключенные должны быть оправданы, и Алексей Навальный, как и все остальные политзаключенные, и в России, и во всем мире, и в первую очередь в Белоруссии, должен быть освобожден. Я думаю, что Навальный, рано или поздно, хотя лучше рано, будет освобожден», – сказал Вячорка.