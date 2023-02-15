Тихановская оправдывается за наезды Подоляка
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на днях раскритиковал самопровозглашенного «президента Беларуси» Светлану Тихановскую.
В критику ей чиновники поставил отсутствие «внятной антивоенной активности».
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«Мы не видим смысла особого развивать эти отношения, потому что не видим внятной антивоенной активности со стороны оппозиции. Что такое активность? Это какие-то масштабные манифестации, даже не в самой Беларуси, а возле белорусских посольств других стран. О встрече с Тихановской, при всем уважении, а какова ценность этой встречи? Зеленский формирует глобальную повестку дня, но он не может формировать локальные, региональные повестки в каждой стране.
По поводу белорусской оппозиции, мне кажется, им сегодня нужно определиться, кто у них действительно может влиять на белорусское общество, и тогда уже будем рассматривать возможность встречи. С другой стороны, у Лукашенко видим понимание того, как эта война развивается. Для него максимально опасно в этой войне принимать еще более деятельное участие, чем он принимает сейчас», — заявил Подоляк.
Тихановской пришлось оправдываться.
«Мы будем поддерживать украинский народ в их борьбе, в нашей общей борьбе против российской агрессии, независимо от того, как будет развиваться наш диалог с официальным Киевом. Я уверена, что вместе мы могли бы сделать значительно больше. И я уверена, что мы к этому обязательно придем. Сейчас имеем, что имеем. У нас идет определенная работа на Украине. Состоялось уже много встреч и с представителями Верховной рады, и с представителями администрации. Многие из них не публичные», – сказала она сегодня на пресс-конференции.
Ее соратник Валерий Ковалевский признал, что белорусские оппозиционеры недовольны уровнем отношений, но «мы понимаем логику украинских партнеров».
«Конечно такие заявления представителей администрации и отсутствие контактов на высоком политическом уровне демотивируют белорусов. Мы видим споры в соцсетях между белорусами и украинцами. Очень жаль, что до такой точки доведена эта ситуация, потому что мы понимаем, что наши страны взаимосвязаны и конечно, нам бы хотелось больше работать вместе», – добавила Тихановская.
Она призналась, что не может приехать на Украину, потому что имеет «статус официального гостя Литвы» и поэтому ей требуется приглашение от украинского МИДа.
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