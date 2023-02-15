Тихановская оправдывается за наезды Подоляка

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк на днях раскритиковал самопровозглашенного «президента Беларуси» Светлану Тихановскую.

В критику ей чиновники поставил отсутствие «внятной антивоенной активности».

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«Мы не видим смысла особого развивать эти отношения, потому что не видим внятной антивоенной активности со стороны оппозиции. Что такое активность? Это какие-то масштабные манифестации, даже не в самой Беларуси, а возле белорусских посольств других стран. О встрече с Тихановской, при всем уважении, а какова ценность этой встречи? Зеленский формирует глобальную повестку дня, но он не может формировать локальные, региональные повестки в каждой стране.

По поводу белорусской оппозиции, мне кажется, им сегодня нужно определиться, кто у них действительно может влиять на белорусское общество, и тогда уже будем рассматривать возможность встречи. С другой стороны, у Лукашенко видим понимание того, как эта война развивается. Для него максимально опасно в этой войне принимать еще более деятельное участие, чем он принимает сейчас», — заявил Подоляк.