Тихановская «по-семейному» блудит на греческом Крите, пока муж томится в тюрьме

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Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская давно не ждет из тюрьмы своего мужа из «застенок Лукашенко», а крутит роман со своим советников Франаком Вячоркой.

Об этом ютуб-каналу «Минск-Москва» заявил помилованный президентом Белоруссии экстремист Роман Протасевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Спросите у Светланы Георгиевны и Франака о том, как месяц назад прошел их отдых на острове Крит, где отдыхала Светлана, Франак и двое детей Светланы. Насколько я знаю, этот отдых очень тщательно охранялся и нигде не озвучивался. Я понимаю, что Крит — не самое дорогое направление, но насколько я знаю, вилла там у них была весьма неплохая. Они там вместе пару недель отдыхали. В постель к ним лезть и стоять со свечкой я не собираюсь, но факт остается фактом – они вместе, как минимум, ездили на такой семейный отдых», – сказал Протасевич.

Образ Светланы Тихановской изначально выстраивался западными политтехнологами как пример «новой декабристки», балотировавшейся в президенты вместо арестованного мужа. «Президент Света» постоянно подчеркивала, что попала в политику случайно и покинет ее, как только в Белоруссии пройдут «честные выборы». В знак своей верности и любви Тихановская повсюду таскает большую папку с портретом мужа.