«Тихановская подвела»: змагары не доехали до русского Херсона, оккупированного Украиной

Елена Острякова .  
31.08.2023 18:57
  (Мск) ,  Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина, Херсон


«Гуманитарная миссия» беглых белорусских оппозиционеров в Херсоне провалилась.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве объявила представитель общественной организации «Встреча» Алена Жаркевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Гуманитарная миссия» беглых белорусских оппозиционеров в Херсоне провалилась. Об этом сегодня на пресс-конференции в...

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«На сегодняшний момент к нашей миссии присоединились только 7 человек. Я считаю, что проблема не в том, что белорусы не хотят, а в том, что об этом никто не говорит. Наши ожидания не оправдались, белорусы не присоединились. Я вижу причину в том, что никто из наших оппозиционных сил не захотел об этом сказать. Офис Тихановской, который обещал присоединиться к нам, этого не сделал. Поэтому мы решили приостановить эту историю», – сказала Жаркевич.

Белорусская «гуманитарная миссия» должна была чистить колодцы и очищать от плесени административные здания на оккупированной Киевом части Херсонской области России. Жаркевич утверждает, что СБУ дала на это добро.

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