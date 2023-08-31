«Тихановская подвела»: змагары не доехали до русского Херсона, оккупированного Украиной

«Гуманитарная миссия» беглых белорусских оппозиционеров в Херсоне провалилась.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве объявила представитель общественной организации «Встреча» Алена Жаркевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний момент к нашей миссии присоединились только 7 человек. Я считаю, что проблема не в том, что белорусы не хотят, а в том, что об этом никто не говорит. Наши ожидания не оправдались, белорусы не присоединились. Я вижу причину в том, что никто из наших оппозиционных сил не захотел об этом сказать. Офис Тихановской, который обещал присоединиться к нам, этого не сделал. Поэтому мы решили приостановить эту историю», – сказала Жаркевич.