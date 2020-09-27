27.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Польша
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Тихановская похвасталась, что правительство Польши катало ее на самолетах и вертолетах


Премьер-министр Польши предоставил бывшей кандидатке в президенты Белоруссии Светлане Тихановской свой личный самолет.

Об этом Тихановская рассказала в интервью националистическому белорусскому изданию «Наша Нива», оправдываясь за фотографию, сделанную в салоне бизнес класса.

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«У меня была рабочая поездка в Польшу. Туда мы летели в эконом классе. Там нас очень тепло приняли, и так как нано было попасть в Карпач на следующий день, премьер-министр Польши предоставил нам свой личный борт. Это знак внимания правительства Польши.

Я первый раз в жизни летала на вертолете тоже благодаря правительству Польши. Для меня это личные эмоциональные переживания. Ну, ничего особенного», – рассказала Тихановская.

Когда ее спросили, что лучше для белорусского революционера: сесть в тюрьму на родине или эмигрировать, – она выбрала второе.

«Вообще лучше быть на свободе и в Белоруссии. Все, кто в тюрьме, не хотели там находиться, и все, кто за границей не хотели здесь находиться. Хотя понятно, здесь свобода, общение, это все… Если так строго выбирать, то, конечно, за рубежом. Но они (сидящие в тюрьме – ред.) большие герои, чем мы», – сказала Тихановская.


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