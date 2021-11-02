Тихановская пообещала Кремлю «некоторое время» не вступать в НАТО

02.11.2021 18:56 (Мск), Москва, Елена Острякова

Штаб самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской объявил, что «обновленная Беларусь» после смены власти «на протяжении некоторого времени» не вступит в НАТО.

Об этом советник Тихановской Франак Вячорко заявил в эфире «Еврорадао», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы передавали представителям международных организаций наше видение выхода из кризиса – дорожную карту. Это освобождение людей, начало переговоров, проведение выборов. При этом мы допускали, что во время новых демократических выборов может быть принят закон, который закрепит договоренности, достигнутые на переговорах. Например, сохранение статус-кво, невступление Беларуси на протяжении некоторого времени в военные блоки или альянсы. Это все допускалось. Но у нас нет мандата, чтобы предоставлять России некий политический документ», – сетует Вячорко.

Он подчеркнул, что политику «новой Беларуси» будут формировать «новые демократично избранные парламент и правительство». Таким образом, смысл переговоров со штабом Тихановской абсолютно неясен. Неудивительно, что российская сторона отказывается от контактов с Тихановской. Она обращалась за этим к представителю РФ в ООН во время своего визита в США. Это не мешает Вячорко чертить «красные линии» на гипотетических переговорах с Россией.

«Я предлагаю относиться к переговорам с Кремлем через демократическую призму. Нам выгодно иметь этот контакт. Нам выгодно, чтобы после новых выборов с Россией были добрые отношения. Но, в то же время, мы должны придерживаться неких принципов – обозначить ясные «красные линии». Например, утрата суверенитета», – рассуждает Вячорко.