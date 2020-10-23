Тихановская попросила Запад деньги на оружие для Беломайдана

23.10.2020, Москва, Елена Острякова

Самопровозглашенный лидер белорусского народа Светлана Тихановская просила канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона выделить бюджеты на радикализацию протестов.

Об этом в интервью Youtube-каналу PolitWera заявил независимый белорусский политик Юрий Редьков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большие деньги всегда связаны с оружием. Если уже выделенные деньги пойдут на эту статью расходов, радикализации не избежать. Потому что что-то их торопит…

Не забывайте, что 2021 год – это год выборов в РФ. И Беларусь рассматривается по принципу домино очень важным звеном для того, чтобы создать этот таран и зайти на территорию России с раскачанным маятником. Стратегически это более важно. Если будет оружие, то радикализация обязательно произойдет», – сказал Редьков.

Он считает, что ситуация обострится после президентских выборов в США.

«Хотим мы этого или не хотим, есть серьезный глобальный запрос на смену личности Александра Лукашенко. С самого верха эта отмашка дана. Радикализация и обострение в этом вопросе начнется после выборов президента в Америке. Если приходит Байден, начнется активизация, и пойдут уже другие деньги. Сейчас выделено 100-300 млн долларов», – сказал Редьков.