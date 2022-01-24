Тихановская после телесного контакта с Байденом: «Это – отеческое»

Президент США Джо Байден показался самопровозглашенному «лидеру белорусской нации» Светлане Тихановской «спокойным, прекрасным, душевным» человеком. Она призналась, что встреча с ним была «особой».

Об этом она заявила в интервью youtube-каналу «Жизнь-малина», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень все вышло просто – по-отцовски. Он шутил. Для Байдена очень важен такой отеческий… Как бы это сказать, чтобы пропаганда не уцепилась… Отеческий телесный контакт. Вот подержать тебя за руку. Мы стояли минут 10 и разговаривали, глядя друг другу в глаза, как с близким человеком», – сформулировала Тихановская.

Она прокомментировала скандальную ситуацию с тем, что она похвасталась полученными от Байдена «печеньками».

«Интересный кейс. Я могу эмоционально воспринять некоторые вещи, но с политической точки зрения это не очень корректно. Я потом уже поняла, что этот мем стал частью другого мема, который был задолго до нашей встречи. А для меня это был просто отеческий жест.

И я просто об этом высказалась, потому что я не ожидала такого. Все-таки, президент великой страны, и такой жест, он такой милый был. Я просто этим поделилась. Потом мне рассказали предысторию про Украину. Это гнусно и низко такие вещи обсуждать в таком ключе: мол, за печеньки продалась. Это гадкие вещи, я их терпеть не могу! Но это все, что может делать пропаганда», – объяснялась Тихановская.