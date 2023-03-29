Тихановская потребовала от США «освободить Белоруссию»

Елена Острякова.  
29.03.2023 10:36
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия


Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская назвала «оккупацией и ползучей аннексией» решение России разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

Об этом она заявила, выступая на слушаниях в Конгрессе США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская назвала «оккупацией и ползучей аннексией» решение России разместить тактическое...

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«Действия России наносят ущерб белорусским и глобальным интересам. Настало время для жесткого ответа на враждебные, колонизаторские действия России против Беларуси. Я призываю мир поддержать наше требование о полном выводе российских войск из Беларуси и полном прекращении их участия в войне», – потребовала Тихановская.

Она считает, что Запад не должен откладывать вопрос очередной попытки переворота в Белоруссии до окончания «войны» на Украине.

«Демократическая Беларусь резко сократила бы путь к победе Украины. Более того, мы видим, что достижение устойчивого мира возможно в результате комплексного подхода к стабилизации в регионе. Такой подход должен включать план Маршалла для Украины, Молдовы и Беларуси, поскольку региональная безопасность и стабильность возможны только тогда, когда все эти страны будут свободны от контроля Москвы», – считает оппозиционерша.

Она пообещала, что «в послевоенных договоренностях не будет места особым интересам России в Беларуси» и потребовала включить себя в число переговорщиков.

Тихановская встретилась с советником президента США Джейком Салливаном. Он заверил ее в полной поддержке со стороны США.

«Мы будем работать с американским президентом и правительством, чтобы Беларусь стала свободной страной и сохранила свою независимость», – написала Тихановская в своем ТГ-канале.

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