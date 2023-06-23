Тихановская пожаловалась в ООН на Лукашенко

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Самопровозглашенная «президент Беларуси» Светлана Тихановская подала жалобу в комитет по правам человека ООН на власти Белоруссии.

Об этом она написала в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В жалобе утверждается, что власти Белоруссии нарушили право Светланы Тихановской быть избранной на честных выборах, право на справедливое судебное разбирательство и право не подвергаться пыткам, что проявилось в насильственном изгнании её из страны.

По словам Никиты Матющенкова, юриста Respect – Protect – Fulfill, составлявшего жалобу для Тихановской, «нет сомнений в том, что комитет установит нарушение прав Тихановской».

«Решение по этой жалобе имеет большое значение для всех нас, поскольку оно является юридическим подтверждением нелегитимности Лукашенко, в отличие от политических заявлений. А выводы Комитета могут быть использованы в различных международных контекстах, например, при определении обязательств и ответственности Беларуси, возникающих в результате действий режима Лукашенко», – сказал Матющенков.

В августе 2020 года Тихановская проиграла выборы Александру Лукашенко, набрав 10% голосов. Через несколько дней в разгар Беломайдана она срочно выехала в Литву, где находится и по сей день на содержании у литовского правительства. Перед отъездом она имела какой-то разговор в белорусской ЦИК. Содержание этого разговора Тихановская отказывается пересказывать. Лукашенко утверждает, что она попросила денег, и ей было выдано 10 тыс. долларов.