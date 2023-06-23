Тихановская пожаловалась в ООН на Лукашенко

Елена Острякова .  
23.06.2023 19:41
  (Мск) , Москва
Просмотров: 333
 
Белоруссия, Дзен, Общество, ООН, Оппозиция, Политика, Политические диверсии, Россия, Скандал, экстремизм


Самопровозглашенная «президент Беларуси» Светлана Тихановская подала жалобу в комитет по правам человека ООН на власти Белоруссии.

Об этом она написала в своем тг-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенная «президент Беларуси» Светлана Тихановская подала жалобу в комитет по правам человека ООН на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


В жалобе утверждается, что власти Белоруссии нарушили право Светланы Тихановской быть избранной на честных выборах, право на справедливое судебное разбирательство и право не подвергаться пыткам, что проявилось в насильственном изгнании её из страны.

По словам Никиты Матющенкова, юриста Respect – Protect – Fulfill, составлявшего жалобу для Тихановской, «нет сомнений в том, что комитет установит нарушение прав Тихановской».

«Решение по этой жалобе имеет большое значение для всех нас, поскольку оно является юридическим подтверждением нелегитимности Лукашенко, в отличие от политических заявлений. А выводы Комитета могут быть использованы в различных международных контекстах, например, при определении обязательств и ответственности Беларуси, возникающих в результате действий режима Лукашенко», – сказал Матющенков.

В августе 2020 года Тихановская проиграла выборы Александру Лукашенко, набрав 10% голосов. Через несколько дней в разгар Беломайдана она срочно выехала в Литву, где находится и по сей день на содержании у литовского правительства. Перед отъездом она имела какой-то разговор в белорусской ЦИК. Содержание этого разговора Тихановская отказывается пересказывать. Лукашенко утверждает, что она попросила денег, и ей было выдано 10 тыс. долларов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть