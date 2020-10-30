Тихановская предложила белорусам покусать самих себя «за одно место»

30.10.2020, Москва, Олег Кравцов

Самопровозгласившая себя «национальным лидером» и победителем президентских выборов белорусская домохозяйка Светлана Тихановская хочет разрушить экономику страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в опубликованном «Комсомольской правдой» интервью заявил политтехнолог, автор книги «Анатомия публичного переворота» Владимир Перевозчиков, давая оценку призывам Тихановской к всеобщей стачке.

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«Чисто технологически понятно, почему Тихановская это сделала. Когда человек не получает зарплату, у него проблемы с деньгами, он не может купить игрушку своему ребенку. И социальный гнев увеличивается. Это нагнетание. Это пуск под откос экономики. Поэтому именно по заводам удар», – считает эксперт.

«Тихановская, вернее система, которая держит ее фронтменом, просто не видит дальше, какие еще действия нужно предпринять. Не хватает запала, негодования. Люди готовы к переменам, готовы выходить на площади, но они не готовы свергать. И тогда им предлагают бить себе же по карману. То есть укусить самого себя за одно место», – резюмировал Перевозчиков.