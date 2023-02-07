Тихановская предупредила белорусов об ударе со стороны Украины

Самопровозглашенный «президент Белоруссии» Светлана Тихановская призвала бывших соотечественников «без паники заранее позаботиться о себе и родных» на случай ударов с воздуха.

Об этом она написала в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поговорите с родными и друзьями, обсудите план действий на случай опасности. Запаситесь наличными деньгами, лучше в валюте, а еще лучше — в разных валютах. Обсудите с детьми правила поведения в стрессовых ситуациях и базовую безопасность, можно даже провести небольшую тренировку в игровой форме. Узнайте, есть ли в вашем районе помещения, в которых можно спрятаться в случае ударов с воздуха, освободите их от лишних вещей, оставьте там мебель и небольшой запас консервов. Проверьте домашнюю аптечку, если нужно — пополните ее необходимыми средствами: бинты, бандажи, средства индивидуальной защиты, антисептики, антибиотики, успокаивающие средства и таблетки для обеззараживания воды, а также те лекарства, которые вам нужны», – написала Тихановская.

Ее обращение вызвало недоумение даже у коллег по оппозиции в эмиграции. При этом политолог Артем Шрайбман напомнил в эфире «Еврорадио», что год назад западные спецслужбы предупредили «офис» Тихановской о начале СВО.

«У меня нет каких-то серьезных оснований ждать в ближайшие дни и недели новую форму вовлечения белорусской армии в войну. И не только у меня. Об этом говорят американская, украинская разведки и все военные эксперты. Они не видят признаков того, чтобы белорусская армия к этому готовилась. В принципе перед войной год назад офис Тихановской, насколько я знаю, предупреждали, и они, исходя из этого, строили свою коммуникацию. Но, насколько я помню, они не до конца верили в это. Может быть, до них снова дошла какая-то информация. Меня этот пост поставил в тупик, потому что я не понял, что стало непосредственным поводом. Неплохо было бы это пояснить людям, которых призывают к больше бдительности и планированию своих действий в случае войны. Для меня это загадка», – сказал Шрайбман.

Вполне возможно, что информацию Тихановская получила из Киева, который в последнее время устраивает регулярные провокации на белорусской границе. Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал глава аналитического управления Госпогранкомитета Белоруссии Дмитрий Любкин.

«Если брать с военной точки зрения, у нас наиболее опасная ситуация на южном направлении. Потому что воюющая страна. Там плотность подразделений вооруженных сил Украины, теробороны и всех остальных наиболее существенная. Мы наблюдаем там и провокационные действия как организованные, так и неорганизованные. Мы наблюдаем такую тенденцию, что к границе подходят люди без опознавательных знаков, которых нельзя идентифицировать как пограничников. Именно они проводят недружелюбные действия, поднимают оружие в сторону наших пограничных нарядов, показывают неприличные знаки и реально провоцируют. Готовы напугать нас. Признаков махновщины на украинском направлении очень много», – сказал Любкин.

По его словам, «неадекватные люди без опознавательных знаков» с украинской стороны регулярно развертывают красно белые флаги белорусской националистической оппозиции и поют гимн Украины. Он предположил, что это происходит по указке консультантов из спецслужб и разведки.

«Но когда выходят какие-то неадекватные люди напротив пункта пропуска, оголяются, выкрикивают различные лозунги: я сейчас гранату брошу. Или: если я сейчас зайду на твою территорию, ты в меня будешь стрелять. Провоцируют конкретно. Цель провокаций – психологическое давление. Сформировать условия для информационного повода. С другой стороны – выявить особенности охраны границы у нас. Если наши пограничники неадекватно поведут себя, мы где-то свои хитрости может вскрыть. Поэтому наши пограничники ведут себя очень бдительно и не поддаются на провокации», – сказал Любкин.

По данным командующего ВВС и ПВО Белоруссии Андрея Лукьяновича, на южной границе сейчас находятся 17 тыс. украинских военнослужащих.

«Группировка «Север», которая находится в Украине, насчитывает 98 тыс. военнослужащих. Из них 17 тыс. находятся вдоль наших границ. Именно поэтому на территории Беларуси и создана региональная группировка войск (сил) с авиационным компонентом, который сейчас проходит боевое слаживание. Это элемент защиты нашего Союзного государства», – сказал Лукьянович.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что Минск не собирается участвовать в боевых действиях на Украине, но «ударит по Киеву» в случае украинской атаки.