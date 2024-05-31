Тихановская превратилась в хромую утку с катастрофичным рейтингом

Голосование на выборах в Координационный совет белорусской оппозиции, который в ее иерархии что-то вроде парламента, много раз переносилось, утопало в согласовании правил и процедур, гендерных квот. Без последних, оказалось, никак – и обязательным условием для регистрации избирательного списка стало наличие не менее 40 процентов женщин. До лиц, себя таковыми идентифицирующих и небинарных персон организаторы не дошли. Видимо, задел на будущее.

Это уже третий состав КС, но выборы проводились впервые. В первый состав в 2020 году вообще записывались все, кто хотели через онлайн-платформу, и довольно быстро численность этого странного органа перевалила за все разумные рамки и стала измеряться тысячами. Наскоро сколотили комиссии и президиум, и худо-бедно эта конструкция заработала, хотя некоторые члены президиума и были в тюрьме. В прошлом году прошла некоторая ротация, но, опять-таки, по малопрозрачной структуре, что еще уронило авторитет и КС, и Офиса Тихановской, который им прикрывался.

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В этот раз, чтобы придать хоть какую-то легитимность, решили все-таки провести голосование. Понятно, что ни о каких избирательных участках с комиссиями и кабинками речи быть не могло. Помогли высокие технологии. Проголосовать можно было через форму на сайте или специальное приложение. Причем, к вопросу аутентификации голосов в этот раз отнеслись серьезно, и для того, чтобы голос был засчитан, требовалось предоставить собственное фото с паспортом.

Возможно, именно это, учитывая опыт многочисленных сливов персональных данных оппозиционерами, послужило одной из причин того, что проголосовавших было очень мало. Но лишь одной из причин. В первые минуты голосования появились данные о том, что проголосовавших аж 17 миллионов, но это объяснили кибератакой, что вызвало дополнительные вопросы к уязвимости самого голосования. После того, как систему подшаманили, выяснилось, что более, чем по 2,5 тысячи в день желающих отдать голос за один из одиннадцати избирательных блоков не находилось. Всего же проголосовало 6723 человека. Это примерно один из тысячи белорусских граждан, имеющих право голоса.

Понятно, что ни о каких миллионах, которыми хвасталась Тихановская и ее сторонники речи идти не могло. И не было тех миллионов, и репутация уже не та и боязно голосовать, находясь в Белоруссии. Но к выборам оказались равнодушны и политэмигранты, которых за 4 года после неудавшегося мятежа набралось сотни тысяч. Они голосовать могли, но не захотели… и дело не только в кибербезопасности. Пропали доверие и интерес.

Скандалов вокруг выборов было множество. Начиная от затянувшихся перепалок на этапе определения формата выборов до снятия целых избирательных блоков накануне выборов. Двое из кандидатов даже оказались авторами доносов в КГБ. Александр Азаров, разворовавший деньги «Байпола», умудрился обгадиться и тут. Получателей его предвыборной рекламной рассылки через бот экстремистского «Плана Перамога» в Белоруссии уже начали задерживать.

Впрочем, перейдем к самим результатам. Для Тихановской и ее окружения они катастрофичны. Брендовый блок «Страна Для Жизни» вообще не прошел трехпроцентный барьер, заняв последнее место и получив только 61 голос, а наиболее лояльный «Европейский выбор» во главе с советником Тихановской Александром Добровольским – 605 голосов или 9% от общего числа.

Остальные – либо прямо оппозиционны Тихановской, либо на словах ей лояльны, но имеют претензии и ждут удобного момента для того, чтобы попытаться ее «подвинуть». Это относится и к победившему блоку Латушко и движения «За Свободу».

Вместо укрепления своей легитимности, Тихановская подтвердила свой статус непопулярной «хромой утки». Пройдет год и срок ее, и без того условных, полномочий окончится и придется либо становиться «просрочкой», как Зеленский, либо идти на, пусть и виртуальные и с минимальной явкой, но выборы. На которых ей ничего хорошего не светит. Бывший лукашенковский дипломат и министр культуры Латушко фиксирует промежуточное «лидерство», а дезинтеграция беглой оппозиции продолжается.