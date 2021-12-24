Тихановская придумала, как испортить Лукашенко референдум

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Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская призывает своих сторонников сорвать референдум по внесению изменений в конституцию Белоруссии, который должен состояться в конце феврали 2022 года.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Приходите на участки и ставьте крестики напротив всех вариантов ответа, делая бюллетень недействительным», – написала Тихановская.

По ее словам, к референдуму будет перезапущена платформа «Голос», которую использовала оппозиция в августе 2020 года, чтобы «доказать» победу Тихановской и проигрыш действующего президента Александра Лукашенко.

«Мы имеем право взять на себя и функцию подсчёта голосов. Платформа учтёт ваш голос в любом случае: если вы будете следовать единой стратегии, если останетесь дома и даже если проголосуете за один из вариантов. Если вы склоняетесь к бойкоту, ваш бойкот должен быть активным и видимым»,- пишет Тихановская.

Живущая в Вильнюсе оппозиционерка утверждает, что 73% опрошенных белорусов поддерживают ее «стратегию», не уточняя, кто, когда и кого опрашивал.