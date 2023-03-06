Тихановская приговорена к 15 годам колонии – борщеварка в ответ угрожает судьям

Елена Острякова.  
06.03.2023 16:23
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Госизмена, Дзен, Криминал, Сюжет дня


Минский городской суд приговорил сегодня заочно самопровозглашенного «президента Беларуси» Светлану Тихановскую к 15 годам колонии. Также ей назначен штраф в размере $25 тысяч, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Другого организатора Беломадана в 2020 Павла Латушко приговорили к 18 годам колонии. Остальные фигуранты получили по 12 лет. На прошлой неделе обвинение требовало для Тихановской и Латушко по 19 лет колонии.

Минский городской суд приговорил сегодня заочно самопровозглашенного «президента Беларуси» Светлану Тихановскую к 15 годам...

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Все подсудимые признаны виновными в госизмене, причинении вреда нацбезопасности Белоруссии, создании и руководстве экстремистским формированием, заговоре с целью захвата власти, призывах к санкциям.

В ответ на приговор Тихановская стала угрожать прокурорам и судьям.

«Пусть они лучше подумают про себя самих: потому что Лукашенко не станет их защищать в настоящем независимом суде, для которого белорусские юристы уже собрали достаточное количество свидетельств. Он будет только о себе и о своем ближайшем окружении. Так стоит ли подставлять самих себя ради защиты того, кто и так осужден на провал», – написала Тихановская в своем ТГ-канале.

Тележурналист Григорий Азаренок обращает внимание на то, что все фигуранты сегодняшнего суда сбежали за границу.

«Ну что сказать? Трусы. За убеждения, идею, как известно, идут с высоко поднятой головой. И в огонь идут, и в воду. Если действительно за идею. А эти… Предатели обыкновенные, которые никаких перемен к лучшему в стране не хотели и за людей, которых подставили, у них не болит. Единственная цель – продаться и продать Родину подороже», – написал Азаренок.

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