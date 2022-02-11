Тихановская приветствовала таможенный кошмар, устроенный Киевом против белорусов

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская выступила в защиту киевского режима, который ужесточил таможенные проверки для белорусов.

Об этом она написала в своем телеграм-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня появились сообщения, что при пересечении границы с Украиной беларусов начали усиленно проверять, досматривать вещи и допрашивать на пунктах контроля. Нам подтвердили, что сейчас усилены меры контроля на въезд в Украину из-за военных учений, которые проходят на территории Беларуси с участием войск Российской Федерации.

Из-за действий режима к беларусам начинают относиться как к возможным оккупантам и врагам. Всё это происходит из-за Александра Лукашенко, который на сегодняшний день сам не может гарантировать независимость и суверенитет страны, президентом которой он был. И страдают в этом, как обычно, простые люди», – пишет Тихановская.