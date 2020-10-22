Тихановская призвала белорусских железнодорожников к забастовке

22.10.2020, Москва, Елена Острякова

Находящаяся под контролем западных спецслужб самопровозглашенный «национальный лидер белорусов» Светлана Тихановская призвала к забастовке работников Белорусской железной дороги.

Свое обращение она разместила в соцсетях, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Железная дорога – это артерия, необходимая для жизни организма под названием Беларусь. Ваша работа приносит государству доходы огромных масштабов. И сейчас они расходуются не на здоровье и благополучие беларусов, а на силовые структуры, которые отбирают у нас всё это. Если вы не хотите быть спонсором этого режима, вы можете объявить забастовку. Это самый мощный рычаг самоуправления.

Если вам говорят, что это незаконно, – не верьте. Режим погрузил страну в беззаконие, когда украл наши голоса и начал репрессировать людей за их волю.

Вы знаете, как сделать стачку максимально эффективной. Вы можете всё изменить. Вас поддерживают фонды и миллионы беларусов. Вы сами знаете, что делать», – сказала Тихановская.

Напомним, что попытки Тихановской и поддерживающего ее координационного совета оппозиции устроить забастовки на белорусских промышленных предприятиях успехом не увенчались.