Тихановская провозгласила Россию «врагом Белоруссии» и пожаловалась на Украину

19.08.2022  12:41 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Россия якобы представляет собой угрозу белорусскому суверенитету.

Об этом в американской соцсети, отвечая на вопросы своих поклонников, заявила самопровозгласившая себя «победителем выборов президента и лидером белорусской нации» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия якобы представляет собой угрозу белорусскому суверенитету. Об этом в американской соцсети, отвечая на...

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«Мы должны сделать все, чтобы вывести страну из международной изоляции, добиться вывода российских войск, избавиться от тотальной зависимости от России, ведь именно она стала главным спонсором режима и угрозой суверенитету нашей страны. Мы должны препятствовать любым попыткам использовать Беларусь для чужой агрессии», – написала Тихановская.

Она также пожурила киевский режим за отсутствие политической воли, то есть за нежелание приглашать ее на Украину.

«Для этого нужна политическая воля и приглашение со стороны руководства Украины. Пока ее нет, мы будем работать в доступных формах», – написала Тихановская.

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