Тихановская расслабилась – мужа посадили на 18 лет

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Муж самопровозглашенного «лидера нации» Светланы Тихановской – Сергей – был сегодня приговорен к 18 годам тюремного заключения.

По версии обвинения, блогер Тихановский и его приближенные длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Белоруссии. При этом блогер открыто призывал к насилию в отношении представителей власти и правоохранителей.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Учитывая, что ущерб от действий Тихановского и приближенных к нему лиц составил более 3,5 млн белорусских рублей, на имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест», – передает «Белта».

Адвокат Тихановского заявил о намерении обжаловать приговор.

По этому же делу суд вынес приговоры еще пяти фигурантам. Они приговорены к тюремным срокам от 14 до 16 лет.

«18 лет колонии Сергею Тихановскому – это, конечно, много. Как за убийство с особой жестокостью двух и более лиц. Но это справедливо. Потому что Тихановским и его командой была предпринята попытка убийства целой суверенной страны. Попытка убийства при этом – заказная. И оплаченная. Фактически Тихановский – неудавшийся киллер», – прокомментировал приговор белорусский журналист Игорь Тур.

Светлана Тихановская записала видео заранее, еще не зная приговора суда.

«Я представляю, какая там будет цифра – и очень сложно будет психологически её принять. Но, с другой стороны, год, двадцать, сто лет – это ненормально… Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом», – сказала Тихановская.

Она заявила о намерении продолжать борьбу с белорусским «режимом».

Журналист RT Константин Придыбайло считает, что Тихановскую приговор мужу не расстроил. Он обратил внимание, что на последних встречах в Европу она была без обручального кольца.

«Хочется узнать, а сколько писем написала Тихановская за все месяцы его пребывания в СИЗО», – сказал Придыбайло в эфире радиостанции «Вести ФМ» (Сергей провел в СИЗО полтора года).

«Где-то в Литве сейчас бежит за шампанским один Франак», – ерничает в своем телеграм-канале белорусский тележурналист Григорий Азаренок, намекая на советника Светланы Вячорко. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко намекнул, что Тихановская в эмиграции завела себе «нового мужа».

Чтобы оценить степень расслабленности «лидера белорусской нации», стоит сравнить ее обращение с видео супруги журналиста Игоря Лосика, также осужденного сегодня на 15 лет тюрьмы. Дарья Лосик все эти дни находилась в Белоруссии и ездила в СИЗО, безуспешно добиваясь свидания. Она обратилась к Лукашенко.

«Вы боретесь якобы с такими страшными угрозами, но встретиться с одной простой девушкой, любящей женой и мамой, у вас смелости не хватило. Так, может, докажете, что это не так? Я одна. Вы можете посадить меня в один из ваших тонированных микроавтобусов, приставить к виску пистолет и вывезти туда, куда вам будет угодно. Давайте же встретимся, и расскажу, через что благодаря вашим подчиненным прошла наша семья. Выбор места и времени я оставляю за вами. Убегать и прятаться за границей я не собираюсь. Докажите мне, что вы не трус. Жду приглашения», – эмоционально заявила Дарья Лосик.