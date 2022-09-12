Тихановская раздаст змагарам специальные паспорта

12.09.2022  22:49 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Оппозиция, Политика


Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская выдаст всем беглым белорусским оппозиционерам новые паспорта взамен государственных.

Об этом в эфире украинского телеканала  ICTV заявил советник Тихановской Франак Вячерка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская выдаст всем беглым белорусским оппозиционерам новые паспорта взамен...

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«Мы будем искать варианты выдавать документы, цифровые, возможно, новой Беларуси. Это может сделать кабинет  Светланы Тихановской. Эти документы будут частично компенсировать в случае конфискации госпаспортов Лукашенко», – сказал Вячерка.

Ранее он сообщал, что организация бежавших в Польшу милиционеров-изменников «БайПол» создала информационную базу, которая содержит паспортные данные всех граждан Белоруссии.

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