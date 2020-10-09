Тихановская рыдала у меня на шее – Лукашенко

09.10.2020, Москва, Елена Острякова

В штабе белорусской оппозиции на следующий день после выборов должен был произойти пожар, в котором бы погибла оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская и 50 зарубежных журналистов, но власти предотвратили провокацию.

Об этом сегодня на совещании рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тихановская забыла, что президент Белоруссии ее спас от этой сакральной жертвы. Я вызвал его (министра внутренних дел Юрия Караева – ред.) поздно вечером и говорю: немедленно снимай с улиц самое боевое подразделение и возьми под контроль штаб так называемой оппозиции. В противном случае будет беда. И была задача переодеть наших ребят из “Альфы” и в то же время, засветившись там, аккуратно показать, что мы взяли под контроль этот штаб. Туда свезли 50 человек иностранных журналистов вместе с этой Тихановской и другими», – сказал Лукашенко.

По его словам, о готовящейся провокации сообщил бывший сотрудник правоохранительных органов, работавший в охране Тихановской.

«И он позвонил в МВД, когда усек, что что-то не то происходит. Зачем собрали в одном доме столько людей. Его это насторожило. Как в народе говорят, чуйка сработала. И тогда я снял с улиц 120 человек, которые там работали по отморозкам, для того, чтобы не дать совершить это преступление. Замысел был типа Одессы – поджечь штаб и обвинить власть», – отметил президент.

Якобы после этого Тихановская попросила власти вывезти ее за рубеж.

«Просьба была одна: передайте президенту, я хочу уехать из Белоруссии, будет беда. Мы понимали, что может быть беда. И я отдал распоряжение. Мы под охраной по ее желанию с людьми. которые она попросила, чтоб ее сопровождали, вывезли ее в Литву к детям. И когда она сказала, что у нее нет денег, чтобы там прожить, я распорядился, с госпредприятия взяли 15 тыс долларов и ей отдали.

Большое спасибо вам, на шею, плакала. Вывезли. Более того, я отдал распоряжение нашему посольству в Литве, чтобы помогли ей во всем. В том числе, если нужно, новую квартиру снять. Но ее быстро взяли под контроль спецслужбы Литвы. Ее никто не выпихивал за границу. Стоял вопрос жизни и смерти. И это было ее желание», – сказал Лукашенко.

Напомним, 10 августа на следующий день после президентских выборов глава белорусского КГБ Валерий Вакульчик заявил, что МВД перехватило некое сообщение о том, что “нужна сакральная жертва”.

В тот же день Тихановская отправилась в ЦИК, чтобы обжаловать результаты выборов, после чего связь с ней прервалась. На следующий день она оказалась в Литве, а государственное телевидение Белоруссии показала ролик, в котором бывшая кандидатка призывает сторонников свернуть протесты.

Даже спустя два месяца Тихановская отказывает рассказывать журналистам о том, что на самом деле произошло в тот день.