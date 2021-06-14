Тихановская собирается управлять миром, не привлекая внимания санитаров

14.06.2021, Москва, Елена Острякова

Вопрос Белоруссии станет одним из главных на саммите Путин-Байден.

Об этом в эфире польского телеканала Белсат заявил советник самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской Франак Вечерко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белорусский вопрос прозвучит, он уже в порядке обсуждения. Напомню, что это небольшая встреча, и на ней будет обсуждаться много тем. Но мы знаем, что президент США едет с конкретными предложениями, и одним из главных пунктов будет разрешение белорусского кризиса. Смогут ли они о чем-то договориться, мы не знаем, но наша позиция принципиальна – чтобы Россия не вмешивалась в вопрос Белоруссии. Мы хотим, чтобы Байден подчеркнул в этом разговоре, что белорусский кризис не является политическим. И очень важно проведение новых выборов в этом году поставить приоритетом», – сказал Вечерко.

По его словам, на саммите президент США Джо Байден будет представлять интересы Тихановской и потребует от российского коллеги Владимира Путина не вмешиваться в дела Белоруссии.

«Просто Беларусь не должна быть объектом чужих переговоров, а должна быть субъектом и участником. Нужно, чтобы Беларусь была представлена Тихановской на всех последующих международных встречах, которые последуют за встречей Байдена и Путина. Мы будем добиваться, чтобы Тихановская поехала с делегацией на саммит «большой двадцатки». Мы будем работать над тем, чтобы на саммите Восточного партнерства была бы представлена Беларусь демократическими силами.

Будем работать над тем, чтобы на конференции ОБСЕ, которая состоится ближайшие недели вопрос Беларуси также прозвучал, и было бы представительство демократических сил. Мы продолжаем работать над поездкой в Вашингтон. В этом месяце были исторически слушания Сенатом США. Такого уровня слушания по белорусскому вопросу в Сенате не было никогда в истории. На будущей неделе будут слушания в британском парламенте. Ну а в будущем мы планируем совершить несколько важных международных визитов, которые пока не озвучиваем публично», – отметил Вечерко.