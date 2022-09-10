Тихановская создала параллельное КГБ и готовит новую попытку захвата власти в Белоруссии
Белорусская политэмиграция во главе со своим самопровозглашенным лидером Светланой Тихановской видит признаки слабости президента Александра Лукашенко и готовится этим воспользоваться.
Об этом в интервью украинскому «Радио НВ» заявил советник Тихановской Франак Вячерка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Есть такое чувство, что Путин слабеет. А это значит, что и Лукашенко слабеет. Для нас это открывает какой-то люфт, какой-то шанс на перемены. Мне кажется, в ближайшие несколько месяцев может появиться какое-то новое окно возможностей. Потому что работают санкции, и Лукашенко не дополучил тех денег, на которые надеялся, от Путина.
Сейчас он может начать имитировать или совершать какие-то шаги. В частности, он может начать освобождать политических заключенных, что будет знаком его слабости.
Мы готовимся к этому моменту, чтобы им воспользоваться. Куда это нас приведет, сейчас сложно сказать, но нам надо быть готовым к тому, что внутренняя ситуация будет меняться очень быстро», – сказал Вячерка.
Он сообщил, что организация беглых милиционеров «БайПол» создала информационную базу, которая содержит паспортные данные всех граждан Белоруссии.
«Они занимаются верификацией людей, которые выезжают с Белоруссии, имеют паспортную базу всех белорусов. У нашего правительства в изгнании есть паспортная база всех белорусов, и можно каждого белоруса определить, кто он, где работал. Кому-то кажется, что там КГБ сильный, но и наши службы сильные», – сказал Вячерка.
Спасибо!
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