Тихановская создала параллельное КГБ и готовит новую попытку захвата власти в Белоруссии

Белорусская политэмиграция во главе со своим самопровозглашенным лидером Светланой Тихановской видит признаки слабости президента Александра Лукашенко и готовится этим воспользоваться.

Об этом в интервью украинскому «Радио НВ» заявил советник Тихановской Франак Вячерка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такое чувство, что Путин слабеет. А это значит, что и Лукашенко слабеет. Для нас это открывает какой-то люфт, какой-то шанс на перемены. Мне кажется, в ближайшие несколько месяцев может появиться какое-то новое окно возможностей. Потому что работают санкции, и Лукашенко не дополучил тех денег, на которые надеялся, от Путина.

Сейчас он может начать имитировать или совершать какие-то шаги. В частности, он может начать освобождать политических заключенных, что будет знаком его слабости.

Мы готовимся к этому моменту, чтобы им воспользоваться. Куда это нас приведет, сейчас сложно сказать, но нам надо быть готовым к тому, что внутренняя ситуация будет меняться очень быстро», – сказал Вячерка.