Тихановская строго поговорила с полупустым залом Европарламента

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Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская выступила сегодня в Европарламенте.

Она обратилась к евродепутатам с упреками, потребовала от них новых санкций в отношении своей страны и большего внимания к политэмигрантам.

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«Простите мою прямолинейность, но я должна сказать: уже становится поздно. С августа 2020 года было достаточно символических шагов и заявлений о солидарности. Но не пора ли Европе продемонстрировать свою приверженность этим ценностям в реальных действиях? Осмелится ли единая Европа предпринять решительные действия сейчас? Или стоит подождать еще один год?», – зло вопрошала Тихановская.

Она высказала претензии в адрес крупнейших европейских СМИ.

«Многих белорусов оскорбляет то, что даже сегодня влиятельные европейские СМИ – от Deutsche Welle до BBC – называют Александра Лукашенко «президентом». Он не президент. Таким образом, формируется неправильное восприятие среди миллионов зрителей. Он гражданин Беларуси, незаконно узурпировавший президентскую власть путем насилия», – сказала Тихановская.

В этом месте евродепутаты ей зааплодировали. Вдохновленный «лидер» попросила государства Старого света не назначать новых послов в Белоруссии и не принимать послов из Минска. Вместо этого на всех международных мероприятиях должны присутствовать сама Тихановская и ее товарищи.

«Режим или его представителей нельзя приглашать на международные форумы, спортивные или культурные мероприятия. Его членство в Интерполе нужно приостановить в ответ на недопустимые злоупотребления его инструментами. Вместо этого дайте голос белорусскому народу. Приглашайте белорусские демократические силы на все международные форумы, чтобы дать голос белорусам на самом высоком уровне. В частности, это касается саммита Восточного партнерства», – потребовала домохозяйка.

Она призвала собравшихся поддерживать беглых белорусских правозащитников, журналистов, активистов, волонтеров. Для этого нужно профинансировать новые программы, продлить визы и оказать помощь с трудоустройством.

Полупустой зал встал и долго аплодировал Тихановской.