Тихановская требует «принуждения» РФ к выводу войск из Белоруссии

Вадим Москаленко .  
26.05.2023 19:56
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Необходимо вынудить русские войска покинуть Белоруссию, присоединившись в этих усилиях к Украине.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила самопровозглашённый «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо вынудить русские войска покинуть Белоруссию, присоединившись в этих усилиях к Украине. Об этом...

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«Я полностью поддерживаю мирный план, который был предложен президентом Зеленским, я приветствую идею принятия Украины в НАТО и очень надеюсь, что это произойдёт скоро.

Вторжение Кремля в наши внутренние дела должно прекратиться, и это поспособствует миру и стабильности во всём регионе. Мы должны принудить российские войска оставить территорию Беларуси и объединить эти свои усилия с Украиной. Лишь новая демократическая Беларусь предоставит полные гарантии безопасности Украине и будет развивать партнёрство с нашими соседями», – вещала Тихановская.

«На сегодняшний день будущее Европы и весь международный порядок решается на Украине. Русские ведут эту войну, поскольку они боятся и ненавидят свободу, а украинцы борются, потому что они любят свободу и выборивают своё право быть собой. Вот, почему наши сердца бьются в унисон с украинцами, и мы должны и в дальнейшем поддерживать украинцев до полной победы над Россией. Слава Украине и живе Беларусь», – добавила самозванка.

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