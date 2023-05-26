Тихановская требует «принуждения» РФ к выводу войск из Белоруссии

Необходимо вынудить русские войска покинуть Белоруссию, присоединившись в этих усилиях к Украине.

Об этом на Киевском форуме по безопасности заявила самопровозглашённый «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я полностью поддерживаю мирный план, который был предложен президентом Зеленским, я приветствую идею принятия Украины в НАТО и очень надеюсь, что это произойдёт скоро.

Вторжение Кремля в наши внутренние дела должно прекратиться, и это поспособствует миру и стабильности во всём регионе. Мы должны принудить российские войска оставить территорию Беларуси и объединить эти свои усилия с Украиной. Лишь новая демократическая Беларусь предоставит полные гарантии безопасности Украине и будет развивать партнёрство с нашими соседями», – вещала Тихановская.