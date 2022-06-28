Тихановская упрекнула Зеленского за русский язык

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Новости Украины

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская решила ответить президенту Украины Владимиру Зеленскому, который два дня назад записал обращение к белорусскому народу, в котором призвал «не дать втянуть себя в войну».

Проживающая два года в Вильнюсе Тихановская сочла возможным заверить, что все белорусы выступают против «российской агрессии», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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При этом она нашла, за что упрекнуть Зеленского.

«Уважаемый президент Зеленский, вы сказали, что белорусы за украинцев. И это действительно так. Мы понимаем один другого, как никогда раньше. И поэтому в следующий раз, когда вы будете обращаться к белорусам, вы можете не переходить с украинского языка на русский», – сказала Тихановская.

Объездившая всю Европу и США «лидерка» уже два года безуспешно добивается встречи с Зеленским, но тот упорно не хочет ее принимать.