Тихановская успокаивает поляков, испугавшихся белорусской шутки

Елена Острякова.  
30.04.2025 15:39
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Польша


На польском телеканале телеканалу TVP всерьез восприняли шуточное заявления, сделанное на стриме у Григория Азаренка о территориальных претензиях Белоруссии к Польше.

Поляков попыталась успокоить самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На польском телеканале телеканалу TVP всерьез восприняли шуточное заявления, сделанное на стриме у Григория...

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«Мы должны понимать, что пока Лукашенко у власти, и его поддерживает Путин, будут постоянные провокации против наших демократических соседей. Это могут быть учения на границе, миграционные атаки, размещения ядерного оружия или заявления о территориальных претензиях. Это просто провокация, шантаж. Наши демократические партнеры, западные страны должны быть, как всегда, обеспокоены происходящим. Поэтому сейчас в контексте войны против Украины так важно сохранять единство, силу и последовательность политики в отношении диктаторов», – сказала Тихановская.

Идею о белорусской принадлежности города Августов, находящегося в Сувалковском коридоре, и Белостока высказал главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.

«Ведь Белосток город-то белорусский, там замечательный город Гайновка, который находится на территории Беловежской пущи, да и вообще Белая Вежа, Белая Башня, это же белорусская территория. Мы должны с тобой так рассуждать, для того, чтобы в очередной раз напугать поляков», – пояснил Казаков.

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