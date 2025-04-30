Тихановская успокаивает поляков, испугавшихся белорусской шутки

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На польском телеканале телеканалу TVP всерьез восприняли шуточное заявления, сделанное на стриме у Григория Азаренка о территориальных претензиях Белоруссии к Польше.

Поляков попыталась успокоить самопровозглашенная «президентка Беларуси» Светлана Тихановская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы должны понимать, что пока Лукашенко у власти, и его поддерживает Путин, будут постоянные провокации против наших демократических соседей. Это могут быть учения на границе, миграционные атаки, размещения ядерного оружия или заявления о территориальных претензиях. Это просто провокация, шантаж. Наши демократические партнеры, западные страны должны быть, как всегда, обеспокоены происходящим. Поэтому сейчас в контексте войны против Украины так важно сохранять единство, силу и последовательность политики в отношении диктаторов», – сказала Тихановская.

Идею о белорусской принадлежности города Августов, находящегося в Сувалковском коридоре, и Белостока высказал главный редактор газеты «Минский курьер» Кирилл Казаков.