Тихановская уже торгуется с Украиной за «репарации Минска Киеву»

Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская готова выплатить Украине репарации за «соагрессию» своей страны в СВО России, но хотела бы поторговаться.

Об этом она заявила в интервью украинской пропагандистке Наталье Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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«В случае с Беларусью, конечно, нужно разделять роль государства и граждан, которые с этим государством борются и платят огромную цену за это. Когда Украина победит, мы, конечно, будем разговаривать о практических вещах. Я понимаю, что вопрос о репарациях нужно будет обсуждать в будущем», – сказала Тихановская.

Она попыталась предъявить претензии Украине за то, что она продолжала активно торговать с «режимом Лукашенко» после разгона Беломайдана, но Мосийчук ее резко оборвала, заявив о нерешительности «змагаров», и Тихановская пошла напопятную.

«Беларусь как демократическое государство, которым она обязательно станет, выполнит все свои обязательства в рамках международного права. Я уже слышу призывы организовывать группы рабочих, которые поедут восстанавливать Украину. Вопрос о репарациях сейчас уже обсуждается. Возможно, он встанет. Я считаю, что это вопрос на потом. Сейчас этот вопрос украинцев и белорусов разделяет.

А мы должны искать то, что нас объединяет. Демократическая Беларусь может дать Украине намного больше, чем просто репарации. Это должно быть глубокое настоящее сотрудничество: экономическое, политическое, культурное, которое основано на взаимном уважении», – трепалась Тихановская.