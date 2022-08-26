Тихановская ведет переговоры с Киевом о выделении ей боевиков «после войны»

26.08.2022  16:10 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

«Министр обороны» самопровозгласившей себя «лидером белоруской нации и победителем выборов президента» Светланы Тихановской Валерий Сахащик посетил Киев и вел переговоры с командованием ВСУ, при том, что саму Тихановскую на Украину упорно не приглашают.

Об этом в эфире «Еврорадио» рассказал сбежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолинНавигатора».

«Министр обороны» самопровозгласившей себя «лидером белоруской нации и победителем выборов президента» Светланы Тихановской Валерий...

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«Визит уже был и прошел нормально. Долетает информация. Отклики о встрече с Сахащиком в основном позитивные. Важно насколько белорусские группы будут готовы к нормальному адекватному поведению, потому что в условиях войны есть своя специфика коммуникаций. Ты должен не только просить, но и что-то предлагать», – отметил эксперт.

По его словам, украинское военное руководство пока не готово отдавать белорусских боевиков, воюющих за ВСУ в распоряжение Тихановской.

«Для Украины интересно влиять на территории Беларуси, а не на своей. Полк Калиновского и другие – это части либо национальной гвардии, либо ВСУ.

Когда ты говоришь: я буду формировать национально-освободительное движение,первая реакция начальника генштаба генерала Залужного: а ты кто такой. С какого перепуга ты будешь командовать частью ВСУ. Вопрос логичный. Если ты хочешь формировать после войны парамилитарное формирование на территории Украины, как ты гарантируешь, что эта группа будет безопасна для украинского государства», – сказал Тышкевич.

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