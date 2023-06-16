Тихановская вернула в свою программу полную отмену русского языка

Тихановская решила больше не кокетничать и прямо выступила против русского языка в Белоруссии. Русскоязычная экс-кандидат в президенты в интервью прибалтийскому порталу Delfi заявила, что задача возглавляемой ею оппозиции – сделать белорусский единственным государственным. Конечно, ни оппозиция, ни Тихановская никогда не были замечены в симпатиях к России и всему русскому, но, по крайней мере, сама «президент Света» до сих пор избегала напрямую говорить о намерении дискриминировать русскоязычное большинство.

В самом начале избирательной кампании Тихановская была всего лишь нишевым проектом, не претендовавшей ни на что серьезное оппозиции. В то время в ее штабе особо не заморачивались, а поэтому говорили и писали, что думают. Во главу угла ее программы был положен разработанный немногим раньше оппозиционной коалицией документ под названием «Реанимационный пакет реформ для Беларуси». В нем планы по дерусификации республики были расписаны довольно детально.

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Так, например, на перевод всего делопроизводства и государственных СМИ на мову отводился всего лишь год. Уже с 1 сентября того же года, когда планировалось объявить белорусский единственным государственным, на него обязаны были перейти все детские сады, а школы, средние и высшие учебные заведения – не позднее второго-третьего учебного года. Граждане, не успевшие овладеть белорусским в течении трех лет, получали право обращаться в госорганы на русском, но ответы они все равно получали бы исключительно на белорусском.

Потом, когда игра пошла уже по-крупному и Тихановская, неожиданно для самой себя стала главным протестным кандидатом, про этот «реанимационный пакет» все спешно забыли и даже скрыли от посторонних глаз сайт, где он был первоначально размещен, стыдливо спрятали. Написать бумажку для таких же русофобствующих змагаров и их иностранных спонсоров – это одно, а реально бороться за голоса сотен тысяч избирателей, большинство из которых явно не обрадуется такому принуждению к белорусскости.

Какое-то время лично Тихановская тему принудительной дерусификации не педалировала, хотя и давала знаки, например, назначением признанной русофобки Алины Ковшик на должность «представителя по национальному возрождению». Но теперь, когда борьба за симпатии реальных белорусских граждан, похоже, окончательно ушла из повестки дня, Светлана вернулась к исходным позициям.

Примером для себя экс-кандидат в президенты Белоруссии назвала Украину, где «возрождаются национальные идеи». Поэтому слова о том, что переход на мову должен быть не насильственным насаждением и «переломом через колено», а мягким процессом не стоят и ломаного гроша. Проект дерусификации в «реанимационном пакете» сам по себе был далеко не мягким и дискриминационным в отношении русскоязычного большинства белорусских граждан, а уж равнение на Украину может сделать их жизнь настоящим адом.

Любопытна и аргументация, которой оправдывает Тихановская свое желание искоренять русский язык в Белоруссии. По ее мнению, сейчас русский язык стал инструментом пророссийской политики, а белорусский на протяжении правления Лукашенко последовательно искоренялся, в результате чего сейчас всего 0,1% дошкольных детских учебных заведений используют мову и лишь 4% школьников на ней обучаются. К тому же, считает она, сейчас идет демонизация белорусского языка. «Когда ты общаешься на белорусском, покупаешь книги – это настораживающий факт для ГУБОПиК КГБ», – уверяет она.

Цифры я специально не уточнял. Скорее всего, они занижены, потому что в сельской местности зачастую школьники вынуждены учиться на белорусском, потому что нет альтернативы, но, в целом, картина реалистичная. И дело тут не в политике. Как говорится, рынок порешал. В Белоруссии родители имеют законное право сами решать, на каком языке будут обучаться их дети.

И нет ничего удивительного в том, что подавляющее большинство из них выбирает русский. Во-первых, он открывает более широкие жизненные перспективы, выходящие за пределы границ Белоруссии, а во-вторых, на нем говорит и подавляющее большинство самих родителей.

Русский язык в Белоруссии – это не инструмент политики. Это просто средство общения граждан между собой. Таким же средством общения мог бы быть и белорусский, но оппозиция сознательно сама же его политизирует. Невероятные змагары сначала сами кидают лозунг «Мова – наше оружие», а потом удивляются, что она привлекает внимание компетентных органов.