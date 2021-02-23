Тихановская вконец огордонилась и отдала Крым Украине

23.02.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Самопровозглашенный «лидер белорусской нации», находящаяся под контролем западных спецслужб Светлана Тихановская считает Крым и Донбасс украинскими регионами.

Об этом она заявила в интервью украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это Украина», – сказала Тихановская.

Ранее она полгода уклонялась от ответа на этот вопрос, рассуждая, что не хочет вносить раскол в белорусское общество. По ее словам, чтобы назвать Крым украинским, «нужно мужество».

«Еще недавно говорилась фраза «де юре – де факто». Но когда мы сейчас понимаем, что по закону у нас президент проиграл, но фактически он удерживает власть, ситуация стала более понятной. Наверное, не надо ничего вуалировать», – сказала Тихановская.

При этом она отказалась вслед за Гордоном утверждать, что «Россия совершила преступление перед Украиной».

«Преступление совершили люди. Нужны следствие и суд. Россия совершила ошибку, испортив отношения россиян и украинцев», – сказала Тихановская.

Она также призналась, что ее «впечатление» от президента РФ Владимира Путина ухудшилось.

«Я сужу о людях по поступкам. И тот факт, что Путин поддержал Лукашенко, равно поддержал насилие над белорусами, испортило мое впечатление о нем. Очевидно, что россияне поддерживают белорусов. Россия и Кремль это разные вещи. Россияне желают нам скорейшей победы», – утверждает Тихановская.

Она считает, что Путин поддержал Лукашенко, потому что тот ему понятен, и потому, что «пока Лукашенко у власти – Беларусь слабая».

«Для Кремля победа так называемой оппозиции (они нас называют оппозицией, но нас большинство) может вылиться в такие же протестные движения на территории России», – рассуждает Тихановская.

Она утверждает, что президентом Белоруссии теперь уже никогда не станет человек пророссийских взглядов.

«Россия настолько не ожидала такого уровня протестов в Белоруссии, что они даже не удосужились подготовить своего человека. И я думаю, что этот шанс они уже упустили. К сожалению, так сложилась картинка, что из-за того, что Путин поддержал Лукашенко, поддержал насилие, любой пророссийский кандидат будет уже негативно восприниматься. Белорусы просто не позволят такому кандидату выиграть», – бредит «лидер белорусской нации».