Тихановская вслед за Зеленским обрушилась с критикой в адрес НАТО

Елена Острякова.  
11.07.2023 23:49
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, НАТО, Политика, Украина


Не только президент Украины Владимир Зеленский предъявлял сегодня претензии к НАТО на саммите в Вильнюсе. Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская также прибыла на мероприятие недовольной политикой Запада.

Об этом она заявила «Радио Свобода», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не только президент Украины Владимир Зеленский предъявлял сегодня претензии к НАТО на саммите в...

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«Уже почти год нет никакого давления на режим. Это воспринимается как слабость демократии. Лукашенко и его приспешники совершают преступление за преступлением, и нет никакого наказания за это. Это создает ощущение безнаказанности: я делаю, что хочу,  а вы ничего мне не сделаете», – сказала Тихановская.

Также она потребовала возбуждать уголовные дела против белорусов.

«Почему за три года вы не смогли открыть ни одного дела против режима по факту смерти политзаключенных. Их количество увеличивается. Сотни тысяч людей были вынуждены уехать из Беларуси. Все эти пытки, преступления против белорусов: посадка самолета, миграционный кризис, сейчас коллаборационизм  войне, украинские детки, которые были привезены в Беларусь, – все это уголовные дела, которые вы не возбуждаете. Дайте нам инструмент,  чтобы мы его использовали, и эти дела начались», – сказала Тихановская.

Переехавшая из Киева в Минск телеведущая Надежда Сасс, супруга экс-спикера МИД Олега Волошина, в ответ опубликовала язвительный комментарий.

«Еще в Киеве от знакомых дипломатов я узнала про феномен «фуршетных прихлебателей»: это маргиналы, которые специально ходили по дипломатическим приемам, презентациям и форумам, чтоб бесплатно поесть. Обычно они появлялись в тот момент, когда уже произносили торжественные речи, и контроль на входе ослабевал. Ссылались на «забытое в такси приглашение» и проскакивали аккурат к началу фуршета. Иногда их вычисляли и выгоняли, но все чаще относились благосклонно: все равно оплачено все из казённого/корпоративного бюджета, а здесь люди нуждаются. К чему это я вспомнила? Да так, навеяло».

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