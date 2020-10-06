Тихановская выкатила Меркель список расходов на борьбу с режимом Лукашенко

06.10.2020, Москва, Елена Острякова

Канцлер ФРГ встретилась сегодня с бежавшей в Литву бывшей кандидаткой в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, провозгласившей себя национальным лидером. Встреча длилась 45 минут.

Об этом сообщает телеграм-канал Тихановской, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Тихановская заявила, что белорусский народ ожидает инвестиционную поддержку, помощь независимым медиа и гражданским организациям — для преодоления последствий кризиса.

Оппозиционерка подарила Ангеле Меркель зонт цветов националистического белорусского флага и книгу «Краіна Беларусь» в немецком переводе.

Накануне утром Тихановская провела пресс-брифинг для немецких и международных СМИ. Она заявила, что не уверена, что «Путин не повторит сценарий 2014-го года».

«Я не могу быть уверена ни в чем в данном случае. Однако я призываю к диалогу. Это 21 век, мы цивилизованные люди – нет никакой нужды в войне и крови. Сесть и поговорить намного проще. Протест не контролируется из-за границы», – уверяет литовская кукла.

О политической судьбе самого Лукашенко она высказалась уклончиво.

«Я не могу простить его как личность. Однако, как национальный лидер, я должна принять решение, которое повлияет на историю страны. На этот счет есть разные мнения. Многие хотят, чтобы его судили. Но я думаю, что большинство просто дадут ему уйти, если он оставит нас в покое», – сказала Тихановская.

Напомним, на прошлой неделе она встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Сегодня же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал упорное стремление Тихановской найти каких-то посредников для переговоров оппозиции с властью.

«Здесь вопрос в том, нуждается ли легитимное руководство Беларуси в каких-то посредниках или не нуждается. Мне неизвестно о том, что руководство Беларуси искало каких-то посредников», – сказал Песков.