Представители самопровозглашенной «президентки Беларуси» Светланы Тихановской побывали сепаратистском полукриминальном анклаве Сербии «Республика Косово».

Советник «президентки» Франак Вячорка, отчитываясь о поездке в соцсетях сделал акцент на том, что Косово поможет замагарам добиться признания филькиной грамоты под названием «пашпорт новой Беларуси».

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«Косово интересно тем, что после войны они проходили сложный путь признания, выдачи документов. И теперь паспорта Косово признаются большинством стран мира. Новый белорусский паспорт пока имеет символическое значение, но в дальнейшем может наполниться практическим содержанием, и мы сможем ими пользоваться. Косовские власти согласились нас консультировать и давать советы», – рассказал Вячорка.

«Паспорт новой Беларуси» – чисто коммерческий проект. На его издание в 2023 году был получен западный грант, а потом «кабинет Тихановской» еще и продавал бесполезную красную книжицу белорусским эмигрантам за 97 евро. Для сравнения легальный паспорт Белоруссии стоит 20 евро, а украинский паспорт — 18.

Известный белорусский телеведущий Григорий Азаренок считает, что «кабинет Тихановской» собирается продавать личные данные эмигрантам албанскому криминалитету.

«Снова пашпарт! Это было бы само по себе смешно. Но! Нашлось одно место на земле, где с беглыми животными решили обсудить эту тему. Косово! Косово, карл. Мировой очаг энтнобандитизма, наркоторговли, торговли людьми и органами, узаконенное рабство. И вот к этим заплечных дел мастерам пришли подофисные падальщики. Просят албанцев печатать им аусвайсы. Весь цимес в том, что они будут предоставлять косоварам персональные данные. Короче – тупо продавать беглых головорезам. Один хрен их никто искать не будет», – написал Азаренок.

В пресс-релизе «кабинета Тихановской» можно найти и другие темы, обсуждавшиеся в Приштине. Это трудоустройство журналистов и блогеров и поддержка айтишников. Похоже именно непризнанное Косово предоставит свой страновой код для змагарского «пашпорта», поскольку все признанные страны ЕС делать это отказались. Таким образом, ксива Тихановской станет фейком в квадрате, и жить по ней можно будет только в бандитском анклаве или… на Украине.

Косово на переговорах со змагарами предложило программы обучения по разминированию для белорусских добровольцев. Нетрудно догадаться, для чего нужны такие дешевые саперы, права которых на жизнь, не станет защищать ни одно государство.