Тихановская запуталась, читая по бумажке в Европарламенте

25.08.2020, Москва, Елена Острякова

Бежавшая на Запад бывшая кандидатка в президенты Белоруссии Светлана Тихановская зачитала с бумаги английский текст о том, что «белорусская революция» не носит геополитического характера.

Об этом она сказала во время выступления на внеочередном заседании комитета Европарламента по международным делам, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

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В прошлом домохозяйка, объявившая себя белорусским национальным лидером, выступала по видеосвязи с какой-то кухни.

«Сейчас происходит мирная революция. Революция в Беларуси не является геополитической по своей природе. Она не является ни пророссийской, ни антироссийской. Также она не является антиевропейской или проевропейской. Это демократическая революция»,- сказала Тихановская.

Однако тут же она заявила о евроустремлениях Белоруссии.

«Мы привержены нормам международного права и хотим занять свое место среди других европейских стран. Европейский опыт обеспечения правопорядка, свободных СМИ и других прав человека является чрезвычайно важным примером для Белоруссии», – сказала Тихановская.

Российская телеведущая Ольга Скабеева увидела в построении речи Тихановской признаки психического заболевания.

«Биполярочка от Светланы Тихановской. Выступая перед Европарламентом, лидерка белорусской оппозициии заявила, что «мирная революция» не имеет проевропейских/антиевропейских целей. Однако тут же говорит, что «Белоруссия стремиться занять своё законное право среди других европейских стран», – написала Скабеева в своем телеграм-канале.

Военкор Роман Косарев обратил внимание на еще одну деталь:

«В самом конце записи член Европарламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский посоветовал коллегам правильно произносить фамилию их нового орудия революции…

Не Тихановская, а Тихановска! Будьте добры заучить и впредь не нарушать правила Белорусского языка. Вот и председатель комитета немец Дейвид Макалистер даже переспросил, как правильно, и как хороший студент несколько раз повторил», – удивляется Косарев.