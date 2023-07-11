Тихановской подсказали хитрить насчёт вступления в НАТО

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Самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская, очевидно, по совету приставленных Западом консультантов не спешит раскрывать карты относительно цели по втягиванию бывшей советской республики в НАТО, поскольку эта идея, очевидно, в нынешних условиях не слишком популярна среди её земляков. Однако, судя по тому, как со временем Тихановская проболталась о намерении лишить русский язык государственного статуса в РБ, в перспективе дело дойдёт и до раскрытия карт относительно антироссийского военного блока.

Вот что она заявила «Радио Свобода» сегодня на саммите Альянса в Вильнюсе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Но я не могу сейчас сказать про членство от имени всех белорусов, потому что я не знаю, сколько людей за это выступают в процентном отношении. Конечно, нужно работать, но чтобы это не выглядело как давление на людей. Когда нация находится в таких тисках режима очень сложно убеждать людей в том, чего они не понимают. Нужно доступно объяснять, что даст нам членство в НАТО, потому что для многих это страшилка, которая хочет на нас напасть. Такую мысль трудно перебить, потому что нет свободных медиа, но мы должны над этим работать», – сказала Тихановская.

(Не правда ли, это напоминает лживые посылы украинских националистов накануне «оранжевой революции?).

При этом Тихановская считает, что НАТО должно предоставить членство Украине, потому что «время требует не ортодоксальных решений».

Сегодня же президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Белоруссия уже стала «губернией» России.

«Это уже не та Белоруссия, как в 2020 году. У нас не должно быть иллюзий. Это не независимая страна. Это еще одна губерния Российской Федерации. Белорусская территория полностью доступна для российских вооруженных сил», – заявил Науседа.

В итоговой резолюции саммита Белоруссию тоже вспомнили. Там указали, что ее военная интеграция с РФ воздействует на региональную стабильность и оборону НАТО.