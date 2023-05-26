Тихановскую используют как прикрытие для установления оккупационной диктатуры в Белоруссии

Елена Острякова.  
26.05.2023 14:59
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Украина


В случае успеха вторжения в Белоруссию со стороны Украины там будет установлена оккупационная военная диктатура.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Обычное утро» заявил заместитель командира так называемого «полка Калиновского» (банды белорусских наемников, воюющих в составе ВСУ) Вадим Кабанчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В случае успеха вторжения в Белоруссию со стороны Украины там будет установлена оккупационная военная...

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«Когда происходит деоккупация, в деоккупированных районах создаются военно-гражданские администрации. Иногда они называются оккупационными войсками. Какая там будет форма правления, трудно сказать. Мы можем себе представить разные сценарии, когда часть Беларуси будет освобождена, а часть еще нет. Может, на какой-то части будут идти бои. В таких условиях никакие выборы невозможны», – сказал Кабанчук.

Он считает, что после «разгрома РФ» Белоруссия станет «законной военной целью».

Ранее о намерении поддержать вторжение в Белоруссию заявлял врио командира украинского террористического батальона «Азов», однако он говорил, что приказ к наступлению должна дать самопровозглашенный «президент Беларуси» Светлана Тихановская.

Однако Кабанчук обвиняет Тихановскую в излишнем пацифизме, а «деоккупацию невозможно проводить с антивоенными лозунгами».

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