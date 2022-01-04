Тихановскую предлагают запустить в «люблинский треугольник»

04.01.2022  17:53 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Белоруссия, Д.Б., Дзен, Политика, Украина
Новости Украины

К президентам Литвы, Польши и Украины, составляющим т.н. «Люблинский треугольник», нужно уже сейчас добавить самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светлану Тихановскую, чтобы впрок обеспечить белорусское присутствие в «альянсе».

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К президентам Литвы, Польши и Украины, составляющим т.н. «Люблинский треугольник», нужно уже сейчас добавить...

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«Во всех документах НАТО белорусская территория обозначена как серьёзная брешь в европейской безопасности. Потому что стратегически это своего рода форпост, полуостров, который заходит не только в тыл Украине, он несёт в себе колоссальную безопасность скандинавским государствам, центрально-европейским странам, вообще всему Балтийскому региону. И если посмотреть стратегические документы Кремля, там так и расценено.

Не случайно, что в прошлом году были приняты решения и заявления о размещении там соответствующих систем ПВО, дополнительных войск. То есть, это серьёзная дырка в системе европейской обороны. И с моей точки зрения, она для Кремля сейчас носит следующий (будущий – ред.) аргумент в отношениях с Европой и НАТО», – сказал Бессмертный.

«Для Киева очень важно в нынешней ситуации, чтобы в «Люблинском треугольнике», где сидят президенты Литвы, Польши и Украины, периодически появлялась Тихановская как законно избранный президент Белоруссии. И более того, нужно сделать целый ряд шагов, чтобы показать, что белорус, он там, и он будет готов быть там сразу, когда эту кремлёвскую лапу уберут с Белоруссии», – добавил экс-посол.

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