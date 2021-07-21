Тихановскую предупредили, что США избавятся за ненадобностью от беглой марионетки

21.07.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Визит самопровозглашенного «лидера белорусской нации» Светланы Тихановской в США никак не повлияет на ситуацию в Белоруссии.

В такой оценке сходятся представители оппозиции и власти.

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«Она принимается на чуть ли не высшем уровне — Блинкен, Салливан ее принимают, о ней пишут все американские СМИ в эту неделю, берут интервью ключевые телеканалы, максимальное внимание привлечено. Но не надо переоценивать влияние этого на ситуацию внутри страны. Динамика внутри страны живет своей абсолютно жизнью, и, если этот визит приведет к каким-то новым санкциям, эффект мы от них почувствуем через многие месяцы. На жизнь белорусов это влияет мало, на выполнение миссии, которую она на себя взяла, это большое достижение», – сказал сегодня в эфире либеральной российской радиостанции «Эхо Москвы» бежавший из Белоруссии политолог Артем Шрайбаман.

Председатель Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич считает, что деятельность Тихановской не помешает России и США заключить соглашения, часть которой станет Белоруссия.

«Даже если бы Тихановская встретилась с Байденом, поцеловала ему руку и подарила цветочек, это никаким образом не повлияет на развитие ситуации в Беларуси. И в Америке это прекрасно знают. Силовым путем в Беларуси ничего не решишь. Это нереально. Санкции результата не достигнут ни в России, ни в Беларуси. Более того, никуда ЕС не денется, переговоры и диалог будет. В основе конфликта сейчас лежит не внутриполитическая ситуация в Беларуси и точно не выборы и Тихановская. Исключительно геополитика. А значит будет и диалог. Это неизбежно, как неизбежно и то, что беглых марионеток выкинут за ненадобностью», – написал Гайдукевич в своем телеграм-канале.