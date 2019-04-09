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09.04.2019, Киев, Игорь Петров
 
Выборы, Местная власть, Политика, Украина
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Тихий бунт по-украински

Чиновники всех уровней власти начинают публично бунтовать против решений и политики действующего президента.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник, давая оценку демаршу губернатора Одесской области Максима Степанова, отказавшегося исполнять указ Петра Порошенко об отставке.

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«Я не исключаю, что правительство отправит губернатора Одесской области Максима Степанова в отставку под давлением президента. Но это в принципе уже синдром «хромой утки», синдром президента, полномочия которого заканчиваются, а переизбрание его туманно.

И тот тихий бунт, который мы видели 31 марта, когда мэры, губернаторы по всей Украине, несмотря на все заверения, ничего не сделали или сделали очень мало для победы Петра Порошенко, этот тихий бунт сегодня постепенно трансформируется уже не в тихий, а в публичный бунт. И этот бунт – в виде публичных заявлений чиновников о несогласии с политикой президента и декларировании нежелания выполнять его решения», – сказал Бортник.

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