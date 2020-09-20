Тихим САПом и «плюшками»: Украинский безвиз – под огнем Кристины Квин

20.09.2020, Киев, Александр Буров

Смешнее, чем коррупционные скандалы, на Украине бывают только антикоррупционные скандалы.

Стоило депутату Андрею Деркачу поделиться очередной порцией пленок и разоблачений (а там и заслуженному коррупционеру Порошенко перепадает, и «антикоррупционеру» Шабунину), — сразу же околоантикоррупционная возня оживилась.

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Парламент производит молниеносную комбинацию по взятию под контроль конкурсной комиссии, ответственной за избрание нового руководителя САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

Преувеличивать значение этого «исторического» момента не будем. Но момент приятный, поскольку сопровождался истошными воплями соросят и прочей грантососной публики.

Да и какие-то европарламентарии издали сердитые звуки, давая понять, что на Западе недовольны серьезные господа, позволяющие украинским соросятам немножко сосать в хорошем смысле слова. Прозвучали даже угрозы: не будете брать (главу САП, которого дает хозяин) — отключим безвиз.

Суть упомянутой выше парламентской комбинации прост. Комиссия по избранию главы САП, в идеале, должна состоять из 11 человек. Четверых из них выдвигает Совет прокуроров Украины. И с этой четверкой уже давно определились. Это люди с говорящими украинскими фамилиями Роман Куйбида, Драго Кос, Нона Цоцория и Томас Файерстоун. Все они — креатура внешних управителей Украины.

А семерых представителей определяет Верховная Рада.

Скорее всего, господа, осуществляющие внешнее управление Украиной, рассчитывали, что парламенту не удастся набрать 226 голосов за свою семерку. И тогда «расово правильная» четверка сама бы выбирала нового главу САП, а Генпрокурору только бы оставалось подписать приказ о назначении.

«Соросятина» в рядах фракции «Слуги народа» готова была заблокировать голосование за постановление по парламентской квоте. Но ситуативное большинство сформировалось и без участия отборных грантососов. 239 депутатов проголосовали за парламентскую семерку. 30 голосов дала фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Понятно, чем руководствовались представители разных политических сил, поддержавшие парламентскую квоту. Никакая «великолепная семерка» кандидатов не является гарантией того, что Специализированная антикоррупционная прокуратура выходит из-под внешнего управления. Но, по крайней мере, депутатами соблюдены приличия. Не пошли на поводу у парламентского отребья из фракций «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос» — уже неплохо.

Андрей Портнов назвал это событие первым шагом к возвращению суверенитета.

Член фракции ОПЗЖ Олег Волошин в своем фейсбучном посте четко и доходчиво разъяснил расклады: «История с формированием комиссии по отбору нового главы САП воочию показала, что из себя представляет система внешнего управления Украиной. Нет, это не просто принуждение страны следовать в фарватере внешней политики США или ЕС. Все сложнее, но и банальней. Как в энный раз вчера разъяснил Андрей Деркач, речь идёт о многослойной системе международной коррупции, через которую разворовываются западные кредиты и гранты, вымываются деньги из украинского бюджета. Все это идёт на 90% в карманы представителям либеральной глобалистской элиты, и лишь крохи (хотя это все равно миллионы) перепадают местным исполнителям и лоббистам из числа соросят. Плюс примыкающая к ней ЛГБТ-community. Они создали гениальную машину, которая обворовывает всех, но при этом внешне позиционирует себя как «инфраструктура борьбы с коррупцией».

А чем объясняют свою истерику грантососы? По их мнению, семь украинских юристов, прошедших в конкурсную комиссию по парламентской квоте, не соответствуют таким критериям, как «антикоррупционный опыт» и «высокая нравственность».

Здесь надо отдельно объяснить, что вкладывают соросята в эти понятия. По меркам грантососов с многолетним стажем и многообразными навыками, «антикоррупционный опыт» и «высокая нравственность» — это способность сосать с проглотом. Яркий пример — «бородатая женщина» Сергей Лещенко.

Или взять главу Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина. Это тот антикоррупционный активист, который среднеарифметическому украинскому гражданину до сих пор был известен тем, что вызвал беспрецедентное сочувствие у Зеленского. Президент озаботился тем, что в доме Шабунина случился пожар.

Когда в доме родителей журналиста Дмитрия Васильца на днях произошел пожар, Зеленскому это было по сараю. Когда горят дома в Донбассе, в результате обстрелов со стороны украинского воинства, — президент тоже никакими заявлениями не разродится. А на проблемы Шабунина вдруг возбудился так, будто это не Шабунин, а какая-нибудь Мендель.

А ларчик просто открывался.

Депутат Андрей Деркач на собственной шкуре испытал некоторые прелести особого статуса Шабунина. Об этом он обмолвился во время «презентации» очередной порции пленок с любовным воркованием Джо Байдена и Петра Порошенко. Деркач утверждает, что его прокинули с получением американской визы — стараниями Шабунина, который накапал на него Временному поверенному в делах США на Украине Кристине Квин.

Депутат даже не намекает, а прямым текстом, недвусмысленно говорит: «Отношения Шабунина и Кристины Квин более чем близкие и более чем дружеские».

То есть представляете, на какую измену выпал курильщик айкоса Владимир Александрович Зеленский, когда узнал, что горела хата главы Центра противодействия коррупции? А вдруг в том доме Шабунин страстно занимался «противодействием коррупции» с Кристиной Квин?! Это раньше солидные люди в «Монополию», в «Мафию», в покер или в «дурака» шпилились. А сейчас — в «противодействие коррупции» с Кристиной Квин.

Зеленский как представил себе в горящей хате 35-летнего Шабунина и 55-летнюю и. о. посла США Квин… Так и айкос уронил между ног.

Возможно, в этот момент Зеленский душил в себе успешного продюсера. Какой сюжет пропадает: 35-летний антикоррупционер зажёг с 55-летней американской «послицей». Кристина Квин умеет делать чудеса! Коррупция выжжена на корню. «Оскар» гарантирован!

Но… В 2024-м, когда Зеленский будет свободен для воплощения творческих замыслов, «Оскар» потребует уже других вводных. Там уже будут критерии посложнее, чем «антикоррупционный опыт» и «высокая нравственность» для комиссии по главе САП. Там уже 39-летнего антикоррупционера придется уестествлять 59-летнему американскому послу-нигеру. Хорошо еще, если не ослу.

Но перенесемся от продюсерских замыслов Владимира Зеленского на грешную землю с ее «антикоррупционной борьбой».

Народу-то давно понятно: когда здесь говорят об организациях по борьбе с коррупцией — подразумеваются «прачечная», «отмывочная» или просто «грантососная деятельность». Когда произносятся имена Артема Сытника или Виталия Шабунина, речь идет об украинской обслуге внешних управителей.

Не спрашивайте у среднеарифметического жителя Украины, чем занимается, например, НАБУ. Ответ будет в рифму: «Я в душе не гребу». Или прозой: «А черт их знает».

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и само не смогло объяснить, чем оно занимается. Зато хорошо известно, сколько бюджетных средств за пятилетку угрохано на содержание этой организацию: в 2016 году — 476,7 млн грн, в 2017-м —625,5 млн грн, в 2017-м — 793,8 млн грн, в 2019-м — 785,6 млн грн, в первом квартале 2020 года — 238,9 млн грн. Известна также, например, отдача от НАБУ за январь — июль 2020 года: в казну поступило 48 тысяч гривен, конфискованных за коррупционные правонарушения. Вложите 238 млн — и будет вам счастье на 48 тысяч!

Один из соцопросов (группа «Рейтинг) говорит нам, что из всех силовых и антикоррупционных госструктур украинцы наименее удовлетворены НАБУ, САП и Национальным агентством по предотвращению коррупции.

Работой НАБУ и Национального агентства по предотвращению коррупции недовольны 67%. Удовлетворены их деятельностью соответственно 10% и 8%. Работой САП недовольны 63%, а удовлетворены — 7% опрошенных.

Примечательно, что когда кресло под главой НАБУ Сытником зашаталось (особенно после того, как Конституционный суд решил: «Я это НАБУ тоже в душе не… имею понятия»), антикоррупционеры резко решили продемонстрировать свою полезность. Сотрудники НАБУ устроили депутату Верховной Рады Юрченко («Слуга народа») провокацию взятки. Зафиксировали на видео разговор с частью тела мужика, вроде бы Юрченко. И этот мужик требует себе какие-то «плюшки». Под «плюшками» подразумевается денежная взятка.

Версий по поводу «плюшек» пережевано немало. Как и трактовок действий провокатора-сотрудника НАБУ.

Подкину еще одну версию. Сказал же депутат Андрей Деркач по поводу Шабунина: «Оказывается, все банально и просто: шерше ля фам». Так может, и депутат Юрченко проникся любовной историей Шабунина? Может, когда он говорит «плюшки», то имеет в виду не бабки, а бабу, которая «в горящую избу…»? Может, «шерше ля фам» ему срочно? «Плюшку» — такую как «Пышка» у Мопассана? Или такую, как Кристина Квин, которая умеет делать чудеса (противодействуя коррупции)! С такой «плюшкой» горит и на воре шапка, и сарай, и хата Шабунина!